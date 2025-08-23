Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελόντρια έσωσε 26χρονη που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κατασκήνωση στον Ταΰγετο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναδεικνύει τη συγκλονιστική διάσωση μιας νέας γυναίκας από εθελόντρια του Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., που έλαβε χώρα την 28η Ιουλίου 2025, σε κατασκήνωση στην περιοχή του Ταϋγέτου, στην Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, η Χ.Κ., 26 ετών, ομαδάρχισσα σε παιδική κατασκήνωση, υπέστη σοβαρό επεισόδιο επιληπτικού status, το οποίο εξελίχθηκε σε καρδιακή ανακοπή.

Την κρίσιμη εκείνη στιγμή, όταν ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα και κάθε δευτερόλεπτο μπορούσε να αποβεί μοιραίο, στο πλευρό της βρέθηκε η εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κα Δημητροπούλου Αντωνία. Με αποφασιστικότητα, γνώση και ψυχραιμία, η εθελόντρια εφάρμοσε άμεσα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει την Χριστίνα, πολύ πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο λόγω της μεγάλης απόστασης και της απομακρυσμένης περιοχής της κατασκήνωσης χρειάστηκε αρκετή ώρα για να προσεγγίσει το σημείο.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς, τη σημασία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες και το ανεκτίμητο
έργο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που στέκονται δίπλα στον συνάνθρωπο σε κάθε δύσκολη στιγμή.

