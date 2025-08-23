Πάτρα: 30χρονη γυναίκα ενεργοποίησε το «Panic Button» για να γλιτώσει από τον 41χρονο πρώην σύντροφό της 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στην ενεργοποίηση του Panic Button που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της προχώρησε μια 30χρονη γυναίκα, για να γλιτώσει από τον 41χρονο πρώην σύζυγό της που την ακολουθούσε με μηχανή, το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου, στην οδό Ακρωτηρίου, στην Πάτρα κι ενώ η ίδια επέβαινε σε ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο συλληφθείς που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ήταν υπότροπος, καθώς και στο παρελθόν φέρεται να είχε προκαλέσει προβλήματα στην 30χρονη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί την εφαρμογή του Panic Button.

 

