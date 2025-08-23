Βόλος: Ένας 14χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που παρέσυρε και τραυμάτισε 9χρονο αγοράκι – Χειροπέδες και στον πατέρα του οδηγού

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση του τροχαίου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα 9χρονο αγοράκι παρασύρθηκε ενώ έπαιζε έξω από το σπίτι του στη συνοικία Φυτόκο, στον Βόλο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οδηγός του δίκυκλου, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας 14χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο μετά το ατύχημα και συνελήφθη χθες, Παρασκευή 22 Αυγούστου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, στα όρια του αυτοφώρου.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 47χρονος πατέρας του ανήλικου οδηγού, ιδιοκτήτης του δίκυκλου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Τροχαία Βόλου.

Ο 9χρονος νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

