Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το τελευταίο «αντίο» στον «Ψηλό» – Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η σορός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Η εξόδιος ακολουθία άρχισε στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο Έλληνας επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, αλλά και υπουργοί και βουλευτές έφτασαν νωρίς στην εκκλησία.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, σε ανακοίνωσή τους ζήτησαν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια», αναφέρει το μήνυμα της οικογένειας.

 

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ναό
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας
Ο Παύλος Μαρινάκης
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Ο Μάκης Βορίδης
Ο Κώστας Τσιάρας
Η Έλενα Ράπτη

Ο Χρήστος Σταϊκούρας

 

 

Η στιγμή που φτάνει στην εκκλησία το φέρετρο

Δείτε φωτογραφίες από την εκκλησία:

Πηγή φωτογραφίας: newsima.gr
Πηγή φωτογραφίας: newsima.gr

