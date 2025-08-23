Τρίκαλα: Πρωτοπορεί ο δήμος Μετεώρων στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας – Επιχειρησιακό κέντρο, νέα οχήματα και τεχνολογικές δράσεις για την καταστολή των πυρκαγιών

Η στενή συνεργασία μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κεντρικών Υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Η αλληλεπίδραση αυτή ενισχύει την αποτελεσματικότητα των δράσεων, εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη και άμεση αντίδραση στις κρίσιμες στιγμές. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος Μετεώρων έχει κάνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και την καλύτερη θωράκιση της περιοχής του, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, εξοπλισμό και υποδομές.

Ο Δήμος Μετεώρων εκτείνεται σε 1.770 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθιστώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο στην Ελλάδα σε έκταση. Η περιοχή διαθέτει 15.000 κλίνες φιλοξενίας και προσελκύει περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, καθιστώντας την έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Με αυτή την εντυπωσιακή επισκεψιμότητα και την τεράστια γεωγραφική έκταση, η ανάγκη για αποτελεσματική Πολιτική Προστασία είναι επιτακτική, καθώς κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών έχει καταλυτική σημασία.

Από το καλοκαίρι του 2025, το Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της αντιπυρικής θωράκισης της περιοχής. Εξοπλισμένο με δύο drones και εκπαιδευμένο προσωπικό, το Κέντρο παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας άμεση εικόνα για την κατάσταση και επιτρέποντας την ταχεία αντίδραση στην περίπτωση πυρκαγιών.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τονίζει: «Φέτος, η λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την περιοχή μας. Η ενίσχυση με drones και η άμεση ενημέρωση για τις εστίες πυρκαγιάς μας επιτρέπει να παρέμβουμε έγκαιρα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους. Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει να επενδύει στην Πολιτική Προστασία, με τον ίδιο στόχο: την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανιο καθώς μετά από πολλά χρόνια η χρηματοδότηση για μέτρα πρόληψης για την πυροπροστασία ανήλθε σε 305.000 ευρώ ενώ τα προηγούμενα χρόνια η χρηματοδότηση ήταν μόλις 90.000 ευρώ. Αυτό μας βοήθησε σημαντικά τόσο για να δημιουργήσουμε το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας όσο και να προχωρήσουμε σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καλαμπάκας των εργασιών διάνοιξης και βελτίωσης των δασικών δρόμων που συνδέουν την Κορομηλιά με την Ιερά Μονή Βυτουμά, την Θεόπετρα με την Βασιλική, το Κακοπλεύρι με την Πεύκη, καθώς και άλλους δρόμους σε δασικές περιοχές σε Θεόπετρα, Κακοπλεύρι, Αγναντιά, Μαλακάσι, Κρανιά και Παλαιοχώρι, Ο καθαρισμός ξεπέρασε τα 150 χλμ. δασικών και δημοτικών δρόμων, καθώς η διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών είναι ένα έργο ουσίας και πρόληψης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος».

Η φετινή αντιπυρική περίοδος καταγράφει θετικά αποτελέσματα, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας ανταποκρίθηκε σε πλήθος περιστατικών, έχοντας υποστηριχθεί σε όλα τα στάδια από το Επιχειρησιακό Κέντρο του Δήμου. Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετώπισε:

90 Παροχές Βοήθειας

45 Αστικές Πυρκαγιές

15 Δασικές Πυρκαγιές, με συνολική καμένη έκταση περίπου 155 στρέμματα.

Μέχρι 20/8/2024 είχαμε 42 Δασικές Πυρκαγιές, 245 με συνολική καμένη έκταση

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, Βασίλης Παπαγεωργίου, μιλώντας επίσης στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δηλώνει: «Η συνεργασία μας με το Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων, καθώς και η ενίσχυση με νέα τεχνολογία όπως τα drones, έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Η καταστολή των πυρκαγιών ήταν πιο γρήγορη και αποτελεσματική φέτος, ενώ το κόστος μειώθηκε, κάτι που μας επιτρέπει να διαθέτουμε περισσότερους πόρους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεών μας. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι φέτος με την ένταξη του Πυροσβεστικού Σώματος στην ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών των πολιτών για τα ακαθάριστα οικόπεδα, ο μηχανισμός έγινε πιο αποτελεσματικός, η διενέργεια αυτοψίας και η διαδικασία επιβολής προστίμων είχαν άμεσα θετικά αποτελέσματα στον καθαρισμό οικοπέδων της ευρύτερης περιοχής των Μετεώρων».

Η χρήση των drones έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο για την επιτήρηση των περιοχών, ενώ το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τομέα της πρόληψης και του συντονισμού δράσεων. Η συμβολή του στο περιορισμό των καταστροφών είναι αναμφισβήτητη, ενώ το κόστος της επιχείρησης για το Δήμο μειώθηκε δραστικά.



Επένδυση στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμος Μετεώρων δεν περιορίζεται μόνο στο Επιχειρησιακό Κέντρο, αλλά προχωρά και σε άλλες σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. Φέτος, παραχώρησε ένα όχημα 4×4 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας, ενισχύοντας τη δυνατότητα μετακίνησης και άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες περιοχές. Παράλληλα, προχώρησε στον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας υδροφόρας, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών.

Η επιτυχία της Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Μετεώρων θα ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς ο Δήμος προγραμματίζει την απόκτηση 4 νέων σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων 4×4 με χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν το στόλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας και θα συμβάλουν στην καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της περιοχής.

«Η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας είναι προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Η δωρεά οχημάτων και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες του τόπου, ενώ η νέα χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την απόκτηση πυροσβεστικών οχημάτων 4×4 εξασφαλίζει ακόμα πιο γρήγορες και αποτελεσματικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό ότι συνεργαζόμαστε στενά με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και με όλες τι συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ενισχύουμε την Πολιτική Προστασία, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξή μας στον τομέα και τη διαρκή του πρόοδο στην προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος», καταλήγει τονίζοντας ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Αβραμόπουλος.