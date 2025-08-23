Eυλογιά των αιγοπροβάτων: Επιπλέον έλεγχοι για αδικήματα εξαπάτησης, απόκρυψης κρουσμάτων και διασποράς της νόσου

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Στη λήψη πρόσθετων, πιο δραστικών μέτρων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως είπαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων παράγοντες του ΥΠΑΑΤ η βασική αιτία εξάπλωσης της ζωονόσου είναι η χαλαρή αντιμετώπισή της από τις Περιφέρειες της χώρας αλλά και η μη τήρηση των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων και από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για έκρηξη των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον στα “χαρτιά”.

Και αυτό γιατί ορισμένοι κτηνοτρόφοι που έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ περισσότερα από τα ζώα που εκτρέφουν, με στόχο να πάρουν επί πλέον ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνυπολογίζοντας τις υψηλές αποζημιώσεις που δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα ζώα που θανατώνονται, θα επιδιώξουν να «κολλήσουν» τα ζώα τους ευλογιά, για να δικαιολογήσουν τον πλασματικό αριθμό ζώων που έχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό, φυσικά, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις καταβάλλονταν με βάση τα δηλωθέντα ζώα στο ΟΣΔΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα είπαν τα ίδια στελέχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΥΠΑΑΤ, πλέον αλλάζει τακτική και με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, θα προχωρεί σε διασταυρωτικούς ελέγχους λαμβάνοντας στοιχεία τόσο από το ΟΣΔΕ όσο και από τον ΕΛΓΑ, καταμετρώντας παράλληλα το σύνολο των ζώων που θανατώνονται, ώστε να αποζημιώνει μόνο το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Η κίνηση αυτή θα συνοδεύεται με πολιτική επιστασία για την εφαρμογή των μέτρων από κλιμάκια του υπουργείου και περαιτέρω ενεργοποίηση υπηρεσιών ελέγχου τόσο του ΥΠΑΑΤ όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εφαρμογή διασταυρωτικών ελέγχων έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση κτηνοτρόφου από τον Τύρναβο, ο οποίος ενώ είχε δηλώσει περίπου 4.000 ζώα, ο έλεγχος κατέγραψε μόλις 1.500.

Η υπόθεση όπως τόνιζαν τα ίδια στελέχη εστάλη στον Εισαγγελέα, δρόμο που θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Επιπλέον, όπως ανέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ, η πολιτική ηγεσία για τις περιπτώσεις που στοιχειοθετούνται τα αδικήματα εξαπάτησης, απόκρυψης κρουσμάτων και διασποράς της νόσου, είναι αποφασισμένη να κινεί δικαστική διαδικασία.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, δεν θα λαμβάνουν καμία αποζημίωση μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αν χρειαστεί θα υπάρξει και σχετική νομοθετική πρόβλεψη για κάλυψη των συγκεκριμένων κινήσεων του υπουργείου.

Στην περίπτωση του αδικήματος της «διασποράς της νόσου» εντάσσονται και περιπτώσεις όπως η παράνομη μετακίνηση κοπαδιών ή ζωοτροφών εντός των ζωνών επιτήρησης, όπως έγινε με περίπτωση κτηνοτρόφου στους Σοφάδες Καρδίτσας, ο οποίος συνελήφθη να μεταφέρει, εντός της ζώνης επιτήρησης, τριφύλλι, χωρίς σχετική άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες προφυλάξεις. Σε ανάλογες περιπτώσεις στην Ξάνθη, η ΔΑΟΚ επέβαλε πρόστιμα έως 6.000 ευρώ, σε τέσσερις περιπτώσεις.

Προς το παρόν, οι έλεγχοι και η αυστηροποίηση των μέτρων θα επικεντρωθούν σε τρεις Περιφέρειες, όπου η κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική: Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα.

Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες αναμένεται να μετακινηθούν τις επόμενες μέρες και κυβερνητικά κλιμάκια για να επιτηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός στην Ευρώπη για τις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια

Τα 8 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε έλλειψη μαγνησίου

e-ΕΦΚΑ: Στις 25 Αυγούστου καταβάλλονται αναδρομικά ποσά σε συνταξιούχους

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις – Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των...

Το ζώδιο που έχει κουραστεί να θεωρούν την ευγένεια για αδυναμία – «Θα σταματήσετε να είστε το καλό παιδί»

Η Microsoft επιβεβαιώνει έκτακτη ενημέρωση Windows – Ο υπολογιστής σας «μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά»
περισσότερα
10:57 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Χανιά: 31χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στην ζωή του – Σωτήρια η επέμβαση των αστυνομικών

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των Αστυνομικών σε ένα έκτακτο περιστατικό που σημειώθηκε...
10:39 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της ανιψιάς του

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της ίδιας...
10:21 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 14χρονος και 17χρονος για τον ξυλοδαρμό 16χρονου 

Αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς συνέλαβαν χθες Παρασκευή 22 Αυγούστου δύο ανήλικους 14 και 17 ...
10:12 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Δημογραφικό: Ολοένα και λιγότεροι – Μείωση του πληθυσμού κατά σχεδόν 500.000 άτομα

Την πρόβλεψη ότι τις επόμενες τρεις δεκαετίες θα συνεχιστεί η μείωση του πληθυσμού τής Ελλάδας...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο