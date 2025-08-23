Ιτέα: Ζημιές που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ έκαναν οι ανήλικοι που συνελήφθησαν για τον βανδαλισμό σχολείου – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε 4 συλλήψεις ανηλίκων προχώρησαν οι Αρχές για κλοπές και βανδαλισμούς σε σχολείο της Ιτέας.

Όπως μεταδίδει το Star, το συγκεκριμένο σχολείο έχει βανδαλιστεί τουλάχιστον 5 φορές το τελευταίο τρίμηνο. Τέσσερις μαθητές, οι οποίοι δεν φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά είναι από την περιοχή, έμπαιναν μέσα στον σχολικό χώρο, άρπαζαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου και τον πήγαιναν στο σπίτι τους.

Δεν σταματούσαν εκεί όμως, καθώς, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες βανδάλισαν όλους τους χώρους, κάνοντας ζημιές που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.


Πώς τους έπιασαν

Ο δήμαρχος της περιοχής, έβαλε έναν συναγερμό χωρίς σειρήνα. Έτσι, την τελευταία φορά που μπήκαν, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω. Οι ανήλικοι, μάλιστα, προσπάθησαν να ξεφύγουν, με τους αστυνομικούς να τους κυνηγούν στην ταράτσα. Τελικά, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι εντοπίστηκε και ένα τσαντάκι με οινόπνευμα και αναπτήρα. Ανάμεσα στις κατηγορίες με τις οποίες βαρύνονται είναι και αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

 

09:09 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

08:39 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

08:32 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

08:19 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

