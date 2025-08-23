Κόστα Ρίκα: Κινδυνεύει να χάσει την ασυλία του ο πρόεδρος Ροδρίγο Τσάβες – «Αντιμετωπίζω απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος»

Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ροδρίγο Τσάβες, εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον επιτροπής του κοινοβουλίου και δήλωσε πως είναι θύμα «απόπειρας δικαστικού πραξικοπήματος». Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την κίνηση της εισαγγελίας να ζητήσει την άρση της προεδρικής ασυλίας του, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά υπόθεση φερόμενης διαφθοράς.

Η επιτροπή του κοινοβουλίου θα καταθέσει την εισήγησή της πριν το θέμα φτάσει στην ολομέλεια, όπου θα ληφθεί η τελική απόφαση για το αν θα αρθεί η ασυλία του προέδρου. Στην Εθνοσυνέλευση πλειοψηφεί η αντιπολίτευση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ψηφοφορία. Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Κόστα Ρίκα –μιας χώρας που θεωρείται σταθερή δημοκρατία της Λατινικής Αμερικής– αντιμετωπίζει τέτοιο αίτημα. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε εγκρίνει την πρόταση της εισαγγελίας την 1η Ιουλίου.

«Αντιμετωπίζω κυριολεκτικά απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2022. Οι επικριτές του του προσάπτουν ότι αμφισβητεί συχνά τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία των θεσμών.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον Τσάβες, πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ότι ανάγκασε εταιρεία επικοινωνίας –την οποία είχε προσλάβει η προεδρία– να καταβάλει 32.000 δολάρια σε προσωπικό του φίλο και πρώην σύμβουλό του, τον Φεδερίκο Κρους. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «συρραφές» και «ψέματα» του γενικού εισαγγελέα, Κάρλο Δίας.

«Συμπατριώτες, πιστεύετε στ’ αλήθεια πως αυτή η υπόθεση έχει οποιοδήποτε νόημα, πέρα από την δουλικότητα ενός εισαγγελέα ανίκανου, αδέξιου, στην υπηρεσία του δικτύου που τον χειραγωγεί;» δήλωσε με έντονο ύφος.

Ο 65χρονος συντηρητικός πρόεδρος υποστηρίζει ότι δίνει μάχη με την πολιτική ελίτ της χώρας, την οποία χαρακτηρίζει «σάπια και διεφθαρμένη κάστα». Η πολιτική και δικαστική αυτή διαμάχη αναμένεται να κρίνει όχι μόνο την πορεία της προεδρίας του αλλά και τη θεσμική σταθερότητα της Κόστα Ρίκα, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις προς τον ίδιο αυξάνονται.