Σε καθεστώς αβεβαιότητας οι αγρότες: Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της παραγωγής εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας

Χιλιάδες αγρότες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς ακραίας αβεβαιότητας, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και η έλλειψη νερού απειλούν όχι μόνο τη φετινή αλλά και τη μελλοντική παραγωγή. Τα προβλήματα γίνονται πιο έντονα σε περιοχές που παραδοσιακά στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας φόβους για σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Λέσβος βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ξηρασίας. Η εικόνα που περιγράφουν οι επιστήμονες δείχνει μια κατάσταση που δεν περιορίζεται μόνο στο παρόν, αλλά μπορεί να έχει επιπτώσεις και τα επόμενα χρόνια.

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς στις καλλιέργειες. Σιτηρά, αιγοπρόβατα και οπωροφόρα δέντρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Η μείωση της παραγωγής, σε συνδυασμό με τις καταστροφές, οδηγεί τους αγρότες σε μεγάλες απώλειες εισοδήματος, γεγονός που ενισχύει την ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.

Η συνεχιζόμενη έλλειψη υδάτινων πόρων και οι όλο και πιο απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες βάζουν σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό και ουσιαστικά μέτρα που θα απαντούν στην κλιματική κρίση, προκειμένου να προστατευθεί το εισόδημα των αγροτών και να διασφαλιστεί το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

