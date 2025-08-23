Πάτρα: Χάλασε η μπάρα σε ισόπεδη διάβαση – Την κρατούσε οδηγός για να περάσουν τα οχήματα

Δεν έχουν τέλος τα απρόοπτα στον προαστιακό της Πάτρας, καθώς την Παρασκευή (22/08) μια αυτόματη μπάρα έπεσε σε διάβαση για να περάσει το τρένο και δεν ξανά ανέβηκε λόγω βλάβης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στη διασταύρωση της Βιομηχανικής Πατρών δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά εγκλωβίστηκαν, ενώ οι οδηγοί αγανακτούσαν, περιμένοντας με τον φόβο ότι θα περνούσε το τρένο. Η κατάσταση γρήγορα έγινε αποπνικτική, με πολλούς οδηγούς να μην ξέρουν τι να κάνουν μπροστά στο ακινητοποιημένο εμπόδιο.

Τελικά, ένας από τους οδηγούς αποφάσισε να κατέβει από το όχημά του και να σηκώσει τη μπάρα με τα χέρια του, επιτρέποντας στα υπόλοιπα αυτοκίνητα και φορτηγά να συνεχίσουν την πορεία τους. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ο ΟΣΕ για τη βλάβη, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της διάβασης και να αποφευχθούν νέα απρόοπτα.

Στο μεταξύ, η αγανάκτηση των οδηγών αποτυπώθηκε σε έναν χαρακτηριστικό διάλογο μεταξύ δύο εξ αυτών:

«-Πάμε, πάμε. Έτσι, ρε Ελλάδα, έτσι ναι. Κράτα την μπάρα.»

«-Δεν μπορώ.»

«-Πάμε, πάμε. Άι γ@@@@….. Πω πω καταστροφή. 2025… ορίστε. Κράτα ναι. Πω πω. Πού να πάει μωρέ… Ώπα. Πώ πω.»