Ρενάτο Σάντσες: Έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό – «Είναι πολλοί οι λόγοι που ήρθα»

Στην Αθήνα έφτασε ο Ρενάτο Σάντσες, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Πορτογάλος μέσος θα φορέσει την πράσινη φανέλα την προσεχή σεζόν και με την παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα.

Κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Σάντσες στάθηκε στην επιρροή που είχε ο Ρουί Βιτόρια στην απόφασή του να πει το «ναι», αλλά και στη σημασία που έχει για εκείνον η νέα σελίδα της καριέρας του. «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, ήταν πολλοί οι λόγοι που ήρθα. Ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα αλλά και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο πρώτος μου, οπότε ήταν εύκολο να πω το ναι και να έρθω», δήλωσε ο 27χρονος άσος.

Ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις κατακτήσεις τίτλων, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του. «Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω για να βοηθήσω να κατακτήσουμε τίτλους. Να βοηθήσω με τη σειρά μου να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.