Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Κέα – «Είναι ιογενής, ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα μεγάλης ηλικίας» λέει η Ματίνα Παγώνη

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο νησί της Κέας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, με τους ασθενείς να καταφτάνουν κατά δεκάδες καθημερινά στο τοπικό Περιφερειακό Ιατρείο.

Σύμφωνα με τον ALPHA έξω από το ιατρείο έχει αναρτηθεί χαρτί με οδηγίες προφύλαξης από τον ιό, ενώ ήδη έχει μεταβεί στο νησί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

«Προσοχή στα ηλικιωμένα άτομα»

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη εφιστά την προσοχή στα ηλικιωμένα άτομα. «Η γαστρεντερίτιδα έχει ξεκινήσει από τον Μάιο με εξάρσεις και υφέσεις. Είναι ιογενής και γι’ αυτό μεταδίδεται εύκολα. Τα μεγάλα σε ηλικία άτομα, όταν είναι και μόνα τους κι έχουν τα περιστατικά αυτά με διάρροιες και εμετούς που είναι τα βασικά συμπτώματα και κρατάνε ένα με δύο 24ωρα, αφυδατώνονται οπότε και χρειάζονται περισσότερη προσοχή με ενυδάτωση κλπ.» ανέφερε συγκεκριμένα.

Αναφορικά με τα συμπτώματα και το τι πρέπει να προσέξει κανείς, η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδας (ΕΠΕ) και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) τόνισε: «Για τη βακτηριακή γαστρεντερίτιδα το μικρόβιο μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερες μέρες… Δεν χρειάζεται ανησυχία, προσοχή στις οδηγίες που έχουν δώσει οι τοπικοί γιατροί και τίποτα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να χαλάσουν τις διακοπές τους ο κόσμος, απλά χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση. Επιμένω σε αυτό: Το θέμα της ενυδάτωσης είναι πολύ βασικό καθώς επίσης χρειάζεται και πολύ ελαφριά διατροφή, βάσει των οδηγιών».

«Δεν χρειάζεται πανικός»

Παράλληλα, η Ματίνα Παγώνη εμφανίστηκε καθησυχαστική για την κατάσταση, ενώ τόνισε ότι κατά πάσα πιθανότητα τα κρούσματα είναι από ιογενή γαστρεντερίτιδα.

«Δεν χρειάζεται πανικός… Οι άνθρωποι είναι σε διακοπές, μια – δύο ημέρες είναι, θα προσέξουν τη διατροφή τους… Υπάρχει συνεργείο του ΕΟΔΥ που θα βρουν την αιτία, ενδεχομένως ιογενής είναι γι’ αυτό και κρατάει πολύ λίγο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κάτοικοι υποστηρίζουν, πάντως, ότι η γαστρεντερίτιδα είναι σύνηθες φαινόμενο για το νησί ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες οπότε και υπάρχει άνοδος των κρουσμάτων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά τον Δεκαπενταύγουστο τα κρούσματα είναι σε ύφεση.

80 περιστατικά την ημέρα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεκάδες ασθενείς έχουν επισκεφθεί το Περιφερειακό Ιατρείο με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό,

Εκτιμάται ότι καθημερινά φτάνουν στο ιατρείο περίπου 80 περιστατικά, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, το φαρμακείο του νησιού έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.500 ασθενείς.

Κάνοντας τη δική του εκτίμηση, και ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε στο MEGA ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να πρόκειται για κάποια ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι πρόκειται για κάποια ιογενή γαστρεντερίτιδα. Αυτές έχουν την δυνατότητα και εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο», είπε.

Δήμος Κέας: Διαψεύδει ότι υπάρχει επιδημία γαστρεντερίτιδας

Από την πλευρά του, ο Δήμος Κέας με ανακοίνωσή του διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στο νησί υπάρχει επιδημία γαστρεντερίτιδας.

Έπιετα από συναντήσεις και ενημερώσεις με τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμος Κέας προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου πράγματι παρουσιάστηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την περίοδο της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Ωστόσο, μετά τις μέρες αυτές είναι σταθερά μειούμενα σε ημερήσια βάση.

Οι πληροφορίες που αναφέρουν 80 κρούσματα ημερησίως στο Περιφερειακό Ιατρείο, ή 1.500 στο φαρμακείο ή ακόμα και θάνατο λόγω αφυδάτωσης είναι απολύτως αβάσιμες. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν έχει καταγραφεί επίσημα.

Ο Δήμος Κέας καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας».