Γιάννης Στάνκογλου: Γίνεται ο Γεράσιμος Χατζημήτρος και ανατρέπει τα πάντα στο Grand Hotel

Στον 1ο Κύκλο του «Grand Hotel» ακούσαμε πολλά για τον διαβόητο Χατζημήτρο.

Στον 2ο Κύκλο της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 το πρόσωπο που αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο του υποκόσμου έρχεται και αναλαμβάνει δράση!

Ο Γεράσιμος Χατζημήτρος (Γιάννης Στάνκογλου) φέτος κάνει check in στο «GRAND HOTEL» και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ποιος είναι όμως ο Γεράσιμος Χατζημήτρος που θα υποδυθεί ο Γιάννης Στάνκογλου;

Πρόκειται για έναν λαθρέμπορο όπλων και ναρκωτικών που προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια της Μεσσήνης με παππού ήρωα της Επανάστασης και πατέρα καταδικασμένο για προδοσία.

Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ντεσλόρ και ενός ακόμη κρυφού συνεργάτη κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το Grand Hotel με κρυφό σκοπό να μετατρέψει όλη την περιοχή σε βιομηχανική ζώνη.

Αδίστακτος, αριβίστας και ευθύς στα όρια της ωμότητας ο Γεράσιμος Χατζημήτρος παραπλανά τον Χαραλάμπη με κάθε τρόπο, αλλά και ερωτεύεται το λάθος πρόσωπο.