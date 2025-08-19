Grand Hotel: Ποιος είναι ο Άρης Δανέζης που θα υποδυθεί ο Δημήτρης Κίτσος;

Ο Άρης Δανέζης (Δημήτρης Κίτσος) κάνει check in στον 2ο Κύκλο του «GRAND HOTEL» και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ποιος είναι όμως ο Άρης Δανέζης; Πρόκειται για έναν δημοσιογράφο που κατάγεται από την Σμύρνη. Κρύβει όμως ένα τεράστιο μυστικό.

Λόγω μιας οικογενειακής τραγωδίας, κατατάχθηκε κρυφά στο Μακεδονικό Μέτωπο και όλοι τον έχουν για νεκρό.

Εμφανίζεται στο Grand Hotel με πρόθεση να επενδύσει σε αυτό και να το σώσει στην πραγματικότητα όμως διψά για δικαιοσύνη με κάθε κόστος.

Δυναμικός, άκρως γοητευτικός, μυστηριώδης και θαρραλέος είναι αποφασισμένος για όλα μέχρι τη στιγμή που ερωτεύεται παράφορα την Αλίκη.

Ένας έρωτας που θα αργήσει πολύ να εκδηλωθεί αλλά θα φέρει τα πάνω κάτω.