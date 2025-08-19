Grand Hotel: Ποιος είναι ο Άρης Δανέζης που θα υποδυθεί ο Δημήτρης Κίτσος;

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ποιος είναι ο Άρης Δανέζης που θα υποδυθεί ο Δημήτρης Κίτσος;

Ο Άρης Δανέζης (Δημήτρης Κίτσος) κάνει check in στον 2ο Κύκλο του «GRAND HOTEL» και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ποιος είναι όμως ο Άρης Δανέζης; Πρόκειται για έναν δημοσιογράφο που κατάγεται από την Σμύρνη. Κρύβει όμως ένα τεράστιο μυστικό.

Λόγω μιας οικογενειακής τραγωδίας, κατατάχθηκε κρυφά στο Μακεδονικό Μέτωπο και όλοι τον έχουν για νεκρό.

Εμφανίζεται στο Grand Hotel με πρόθεση να επενδύσει σε αυτό και να το σώσει στην πραγματικότητα όμως διψά για δικαιοσύνη με κάθε κόστος.

Δυναμικός, άκρως γοητευτικός, μυστηριώδης και θαρραλέος είναι αποφασισμένος για όλα μέχρι τη στιγμή που ερωτεύεται παράφορα την Αλίκη.

Ένας έρωτας που θα αργήσει πολύ να εκδηλωθεί αλλά θα φέρει τα πάνω κάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει τα 3 πιο τοξικά ποτά που δεν θα πιει ποτέ ξανά – Με ποιον τρόπο μας βλάπτουν

Σοκαριστική μελέτη αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά εισπνέουμε κάθε μέρα – Πού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

ΥΠΑΑΤ: Δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Vouchers βιβλίων από τη ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Οι επιστήμονες αναδημιούργησαν τα πρώτα μόρια του σύμπαντος – Τα αποτελέσματα ανατρέπουν την κατανόησή μας για τον πρώιμο κ...

Η Κίνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει SSD τόσο μικρούς που μοιάζουν με μία καρτα SIM
περισσότερα
12:24 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Finos Film: Το βίντεο για την «Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας» – «Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα»

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας» που είναι σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, η Finos Film...
07:28 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις 19/8/2025

Τα ματς για το Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρα...
05:48 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 19/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 19/8/2025.
05:43 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 19/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 19/8/2025.
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο