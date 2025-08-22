Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία – Τι είπε για τον Τζον Μπόλτον

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία – Τι είπε για τον Τζον Μπόλτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα. Την ίδια δήλωση για δύο εβδομάδες είχε κάνει και μετά την συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.  Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για την Τζον Μπόλτον και την έρευνα στο σπίτι του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει ελάχιστες πληροφορίες για την έρευνα του FBI και αποκάλεσε τον άλλοτε συνεργάτη του, «ρεμάλι».

«Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι πράγματι ένα ρεμάλι». Ο Τραμπ είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα τον ενημερώσει για την έρευνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπύλη στο πέος: Γιατί κάποιες γυναίκες το απολαμβάνουν – Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν οι άνδρες

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο...

ΥΠΑΑΤ: Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών ...

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το κουτάλι στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:28 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πολλοί νεκροί και τραυματίες έπειτα από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου -ΒΙΝΤΕΟ

Τουριστικό λεωφορείο στις ΗΠΑ ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινη...
22:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Eφιαλτική πρόβλεψη από επιστήμονες: Ο κόσμος θα καταστραφεί σε 25 χρόνια – Δεν θα γλιτώσουν ούτε οι καλά προετοιμασμένοι υπερ-πλούσιοι

Σε ένα παιχνίδι ρωσικής ρουλέτας με κλασικό περίστροφο Colt, οι πιθανότητες άμεσου θανάτου είν...
21:58 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ – Πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, μετά την ανακοίνωση το...
21:56 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ντράγκι: Η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης «εξατμίστηκε»

Ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε την Παρασκευή ότι τα γεγονότα του 2025 αποκάλυψαν μια σκληρή αλήθεια: Η...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο