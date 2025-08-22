ΗΠΑ: Οι δασμοί Τραμπ θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισεκ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία – Η εκτίμηση του Κογκρέσου

ΗΠΑ: Οι δασμοί Τραμπ θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισεκ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία – Η εκτίμηση του Κογκρέσου

Οι αυξανόμενοι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμμα κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισεκ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 0,7 τρισεκ. την επόμενη δεκαετία, ανέφερε το CBO, που είναι μια υπερκομματική υπηρεσία του Κογκρέσου.

Οι σημερινοί υψηλοί δασμοί ωστόσο μπορεί να μην ισχύουν μελλοντικά, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ εκκρεμούν επίσης αρκετές νομικές προσφυγές.

Ωστόσο, τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα που θα προκληθούν από τον φορολογικό νόμο που ενέκριναν φέτος οι Ρεπουμπλικάνοι. Το CBO υπολόγιζε ότι με την εφαρμογή αυτού του νόμου, που προβλέπει περικοπές φόρων και δαπανών, το έλλειμα θα αυξηθεί κατά 3,4 τρισεκ. μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται στα 37,18 τρισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Συνέχισε να αυξάνεται τόσο υπό τις ρεπουμπλικανικές όσο και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις και το Κογκρέσο εξακολουθεί να εγκρίνει τις αυξήσεις δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει και πάλι νομοσχέδια που αυξάνουν τις δαπάνες, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι δασμοί σε χώρες και προϊόντα ανέρχονταν τον Αύγουστο στο 16,7%, κατά μέσο όρο, σημαντικά αυξημένοι συγκριτικά με το 15,1% που ίσχυε τον Ιούνιο.

