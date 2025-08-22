Ισραήλ: Διαδηλώσεις σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ – Συγκέντρωση έξω από το σπίτι του Νετανιάχου

Βασικές οδικές αρτηρίες του Τελ Αβίβ απέκλεισαν διαδηλωτές που απαιτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Οι διαδηλωτές έκλεισαν την εθνική οδό Αγιαλόν μαζί με την οδό 6 στο βόρειο τμήμα της πόλης. Ταυτόχρονα διαδηλωτές και οικογένειες των ομήρων συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

שלושים איש החליטו עכשיו לחסום את כביש שש באזור מחלף אליקים, “למען החטופים”. שוב נהגים אקראיים סופגים בריונות לא לגיטימית. אסור למשטרת ישראל לאפשר את זה pic.twitter.com/2npzksxiXP — Akiva Novick (@akivanovick) August 22, 2025

פעילים למען החטופים חוסמים את נתיבי איילון במחלף השלום | @lee_ayash pic.twitter.com/pbsVtxngXB — i24NEWS (@i24NEWS_HE) August 22, 2025

Έστησαν συμβολικά ένα τραπέζι του Σαμπάτ (σ.σ. το τραπέζι που στρώνεται κάθε Σάββατο στην θρησκευτική αργία του Ισραήλ) και στις καρέκλες τοποθέτησαν φωτογραφίες των ομήρων. Αμέσως μετά κάλεσαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αφήσει το τραπέζι του Σαμπάτ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Χαμάς.

Παράλληλα οι οικογένειες των ομήρων έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαμαρτυρίες σε όλο το Ισραήλ την ερχόμενη Τρίτη και μία κεντρική συγκέντρωση το ίδιο βράδυ στην λεγόμενη «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ.