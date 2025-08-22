Σοφία Καρβέλα: Οι πόζες με μαγιό στην παραλία κι η αποστομωτική απάντηση σε αισχρό σχόλιο που δέχτηκε

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς περνάει η Σοφία Καρβέλα. Η κόρη της Άννας Βίσση απολαμβάνει τις διακοπές της γεμίζοντας μπαταρίες για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις είναι πολλές.

Η Σοφία Καρβέλα ζει τα τελευταία χρόνια στη Νέα Υόρκη ασχολούμενη με τη μόδα με την ιδιότητα της σχεδιάστριας.

Την Παρασκευή (22/8), η κόρη της Άννας Βίσση έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες της όπου φοράει μαγιό σε μια παραλία.

Μάλιστα, η Σοφία Καρβέλα έδωσε αποστομωτική απάντηση σε έναν χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος σχολιάζοντας την σιλουέτα της έγραψε: «Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο το προωθείτε και σαν πρότυπο τι να πω». Η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Όχι, είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μη μασάς».