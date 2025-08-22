Φωτιά στην Καρδίτσα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) για φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Πριν λίγο εστάλη στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο όχημα και 14 οχήματα. Παράλληλα, επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Eπίσης, υπάρχει συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.