Ζελένσκι: Η Ρωσία κάνει «τα πάντα για να αποτρέψει συνάντησή μου με τον Πούτιν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

Ο Ζελέσνκι, ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

«Αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος και δεν είναι εύκολο, επειδή οι εγγυήσεις συνίστανται σε αυτό που μπορούν να δώσουν οι εταίροι μας στην Ουκρανία, καθώς και στο πώς πρέπει να είναι ο ουκρανικός στρατός και πού μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες για να διατηρήσει ο στρατός τη δύναμή του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους συμμάχους της χώρας του να ασκήσουν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να υιοθετήσει μια «τουλάχιστον ελάχιστα παραγωγική στάση».  Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Πούτιν να τον συναντήσει, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε σε μια τέτοια συνάντηση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον.

«Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη συνάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι σήμερα. «Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν φοβάται καμία συνάντηση με ηγέτες».

