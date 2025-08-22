Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025, οι σχέσεις βελτιώνονται σημαντικά για πέντε ζώδια μετά την αλλαγή του ζωδίου της Αφροδίτης, του πλανήτη της αγάπης και της ομορφιάς, που αλλάζει εντελώς την ατμόσφαιρα.

Η Αφροδίτη θα μετακινηθεί στον Λέοντα τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, αλλάζοντας δραματικά την ενέργεια στη ρομαντική σας ζωή, καθώς θα γίνετε πιο τολμηροί και πιο ευχάριστοι. Ενώ θα συνεχίσετε να επικεντρώνεστε στην ερωτική δέσμευση, αυτή η διέλευση σας υπενθυμίζει να μην παίρνετε τον εαυτό σας ή τα θέματα της καρδιάς πολύ σοβαρά.

Απολαύστε τον σύντροφό σας και τη σχέση σας τις επόμενες ημέρες. Απελευθερωθείτε από την ιδέα ότι εργάζεστε μόνο προς έναν σημαντικό στόχο και απλά ζήστε τη στιγμή. Αυτή η στάση θα γίνει σημαντική καθώς η Αφροδίτη στον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο στον Κριό την Τρίτη, 26 Αυγούστου, πριν σχηματίσει τρίγωνο με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον Κριό την Τετάρτη, 27 Αυγούστου.

Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας είχαν δημιουργήσει προκλήσεις στο να κάνετε πρόοδο προς αυτό που ονειρεύεστε. Ωστόσο, σε αυτήν την ισορροπία, μπορεί ξαφνικά να δείτε ότι δεν είναι η προσπάθεια που φέρνει τα αποτελέσματα, αλλά απλά το να είστε παρόντες στην αγάπη και τη χαρά που μοιράζεστε.

Αυτό το κοσμικό κλίμα σας βοηθά να δείτε ότι όσο αφήνετε την αγάπη να είναι ο οδηγός σας και ο λόγος για τον οποίο προχωράτε, όλα τελικά λειτουργούν, συχνά καλύτερα από ό,τι φανταζόσασταν.

Τα 5 ζώδια που θα δουν σημαντική βελτίωση στις σχέσεις τους έως τις 31 Αυγούστου

Υδροχόος

Ζυγός

Κριός

Τοξότης

Δίδυμοι

Υδροχόος

Αφήστε την αγάπη να γίνει ο λόγος για τον οποίο προχωράτε, αγαπητοί Υδροχόοι.

Η Αφροδίτη θα μετακινηθεί στον Λέοντα τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, φέρνοντας μια θετική περίοδο στη ρομαντική σας ζωή. Αυτή η περίοδος αντιπροσωπεύει μια θεϊκή στιγμή για να επανασυνδεθείτε με τον σύντροφό σας ή να βιώσετε τύχη στον κόσμο των ραντεβού. Ωστόσο, η δύναμη της Αφροδίτης δεν σταματά εκεί.

Επεκτείνεται επίσης στο πώς ζείτε τη ζωή σας. Ενώ θα νιώσετε τα οφέλη της σε ερωτικό επίπεδο, αυτή η διελεύση βοηθά επίσης να βελτιώσετε τη διάθεσή σας και την αίσθηση αισιοδοξίας, οδηγώντας σας να εστιάσετε σε ό,τι και όποιον αγαπάτε.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια και την αυτοπεποίθηση που φέρνει για να προγραμματίσετε κάτι διασκεδαστικό και δημιουργικό με τον τωρινό σας σύντροφο ή να πάρετε την πρωτοβουλία να ζητήσετε το πρώτο ραντεβού. Ως Υδροχόος, τείνετε να ακολουθείτε τη ροή ή να κατακλύζεστε από όλες τις ιδέες σας, όμως με την Αφροδίτη στον Λέοντα, θα σας ζητηθεί να αγκαλιάσετε την αυτοπεποίθησή σας και να καταλάβετε χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε στον εαυτό σας να φανεί και μην προσπαθήσετε να συρρικνωθείτε σε γωνίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αξίζετε να αγαπηθείτε για τον όμορφο και αυθεντικό εαυτό σας, και αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να το κάνετε να συμβεί.

Ζυγός

Ποτέ μην λέτε ποτέ, αγαπητοί Ζυγοί. Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Αφροδίτη στον Λέοντα θα σχηματίσει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο στον Κριό, φέρνοντας μια αναπάντεχη εξέλιξη στη ρομαντική σας ζωή.

Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι περάσατε μια περίοδο αναστοχασμού καθώς αντιμετωπίσατε τις καρμικές διδασκαλίες του παρελθόντος σας. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια θα αλλάξει τα πράγματα.

Αντί να συνεχίζετε να προσπαθείτε να κάνετε μια σχέση να λειτουργήσει όπως είναι ή να σκέφτεστε ότι η υπομονή είναι το μόνο που χρειάζεστε, θα είστε έτοιμοι να αλλάξετε πορεία και να αγκαλιάσετε το νέο.

Αυτό μπορεί να σας φανεί απρόσμενο, αλλά όταν ξέρετε ότι είναι το σωστό, δεν υπάρχει λόγος να διστάσετε. Η ενέργεια αυτής της εβδομάδας αντιπροσωπεύει την εμφάνιση μιας νέας αγάπης, είτε με κάποιον νέο, είτε με μια νέα δυναμική στη σχέση σας. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά κάτι που έχει τις ρίζες του στις διδασκαλίες που έχετε ήδη μάθει.

Οι δύσκολες στιγμές έχουν περάσει και τώρα δέχεστε πιο εύκολα ό,τι πριν φαινόταν υπερβολικό να ζητήσετε.

Κριός

Πιστέψτε στον εαυτό σας και στην αγάπη, αγαπητοί Κριοί. Η Αφροδίτη στον Λέοντα θα σχηματίσει τρίγωνο με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον Κριό την Τετάρτη, 27 Αυγούστου.

Η Αφροδίτη στον Λέοντα τονίζει τις σχέσεις και τη χαρά, ενώ ο Ποσειδώνας στον Κριό σας βοηθά να πιστέψετε στον εαυτό σας και στα όνειρά σας.

Με τον Ποσειδώνα να είναι ανάδρομος αυτή τη στιγμή, έχετε την ευκαιρία να επανασυνδεθείτε με την εκδοχή του εαυτού σας πριν τον πόνο, την απογοήτευση και τις αποτυχίες που έχετε βιώσει.

Αυτό σας επιτρέπει να αρχίσετε να πιστεύετε ξανά στην αγάπη, ανεξαρτήτως από όσα έχετε περάσει ή την τρέχουσα ρομαντική σας κατάσταση.

Η πίστη στην αγάπη σας επιτρέπει να προσελκύσετε επιτέλους ό,τι πάντα θέλατε και αξίζατε.

Η Αφροδίτη στον Λέοντα είναι παθιασμένη και τολμηρή, ενώ ο ανάδρομος Ποσειδώνας σας ζητά να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας για τα όνειρά σας.

Καθώς η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας ευθυγραμμίζονται την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς οι πεποιθήσεις σας διαμορφώνουν τη ζωή σας.

Αναλογιστείτε θέματα θεραπείας, ειδικά σε σχέση με την αγάπη που πάντα θέλατε, και τι πιστεύατε ότι έπρεπε να θυσιάσετε για να την επιτύχετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αφήσετε πίσω πληγές και περιορισμούς, έτσι ώστε να πιστέψετε ότι τα όνειρά σας θα πραγματοποιηθούν.

Τοξότης

Ο κεραυνός χτυπάει δύο φορές, αγαπητοί Τοξότες. Έχετε περάσει μια μεγάλη διαδικασία θεραπείας τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο, εξακολουθείτε να σας κατατρώνε τις σκέψεις το πρόσωπο που σας ξέφυγε. Ανεξαρτήτως αν έχετε ακόμα επαφή ή όχι, κάτι έχει δημιουργηθεί που τελικά θα φτάσει αυτή την εβδομάδα. Προηγουμένως, αυτή η σύνδεση κατέρρευσε λόγω ενός θέματος που αφορούσε τη δέσμευση.

Όμως, η κατεύθυνση έχει αλλάξει και επιτέλους συνειδητοποιείτε τι έχει πραγματική αξία, πράγμα που σημαίνει ότι είστε επίσης έτοιμοι για αυτή την αγάπη. Τα πάντα αρχίζουν να αλλάζουν καθώς ο Ουρανός στους Δίδυμους ευθυγραμμίζεται με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον Κριό την Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Ο Ουρανός πρόσφατα πέρασε στους Δίδυμους, υποδηλώνοντας ότι εισέρχεστε σε μια νέα εποχή στη ρομαντική σας ζωή. Υπάρχουν νέες δυνατότητες, καθώς και νέοι τρόποι να δείτε τις παρελθούσες καταστάσεις.

Οι Δίδυμοι σας βοηθούν να κάνετε μια επιλογή που θα σας ικανοποιεί τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Καθώς ο Ουρανός στους Δίδυμους ευθυγραμμίζεται με τον ανάδρομο Ποσειδώνα, θα έχετε την ευκαιρία να επιστρέψετε με το άτομο που σας ξέφυγε.

Με την παρουσία του Ποσειδώνα, φαίνεται ότι είστε τελικά έτοιμοι ή έχετε μάθει ότι δεν υπήρχαν τόσα ελκυστικά “ψάρια” στη θάλασσα όσο ελπίζατε. Αυτό σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη και σας θυμίζει ότι δεν είναι πραγματικά τελειωμένο, ειδικά αν ακόμα ελπίζετε σε μια νέα αρχή.

Δίδυμοι

Αφήστε αυτό να είναι η αρχή κάτι όμορφου, αγαπητοί Δίδυμοι.

Η Πρώτη Ημισέληνος στον Τοξότη θα ανατείλει την Κυριακή, 31 Αυγούστου, φέρνοντας μια ευκαιρία για μια νέα αρχή στη ρομαντική σας ζωή. Είτε αισθάνεστε αποκομμένοι από τον σύντροφό σας, είτε απολαμβάνετε τη ζωή σας ως εργένηδες, ετοιμάζεστε να ζήσετε μια πιο βαθιά αγάπη. Η Πρώτη Ημισέληνος σας προσκαλεί να κάνετε πρόοδο προς τις προθέσεις που θέσατε στην Νέα Σελήνη.

Στον Τοξότη, εστιάζει στις νέες αρχές στον τομέα της ερωτικής ζωής, αλλά ενσωματώνει επίσης θέματα που αφορούν την ελευθερία, την περιπέτεια και τη ζωή στο έπακρο. Αυτή η ενέργεια δεν αφορά μόνο το να βρείτε κάποιον για να μοιραστείτε τη ζωή σας, αλλά και το να ερωτευτείτε με κάθε στιγμή που περνάτε μαζί.Η Πρώτη Ημισέληνος στον Τοξότη φέρνει την ανάγκη να πάρετε δράση και να κάνετε πρόοδο προς αυτό που θέλετε.

Εάν είστε σε σχέση, αυτό σημαίνει όχι μόνο να ελπίζετε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, αλλά να παίρνετε δράση για να το κάνετε να συμβεί. Σχεδιάστε μια εκδρομή για δύο ή κάντε μια γρήγορη απόδραση. Επενδύστε ενέργεια στο να κάνετε τη σχέση σας ικανοποιητική.

Εάν είστε εργένηδες και θέλετε να προσελκύσετε την αγάπη στη ζωή σας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε προνοητικοί στις ενέργειές σας. Μην περιμένετε απλώς να συμβεί κάτι τις επόμενες ημέρες. Αντίθετα, να είστε έτοιμοι για δράση όχι μόνο για την αγάπη, αλλά και για τον εαυτό σας.