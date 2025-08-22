«Πονοκέφαλος» η τιμή του καφέ: Γιατί εκτοξεύτηκαν οι τιμές στο ράφι και το take away – Οι προβλέψεις για τον χειμώνα

Ο καφές από απλή καθημερινή απόλαυση δείχνει να εξελίσσεται πλέον σε ένδειξη του πληθωριστικού κύματος που πλήττει ευθέως το καλάθι του καταναλωτή.

Από το take away ποτηράκι μέχρι τη συσκευασία του σούπερ μάρκετ, η τιμή του καφέ καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, επιβαρύνοντας αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το takeaway, που άλλοτε αποτελούσε μια ανέξοδη εναλλακτική, εμφανίζεται πλέον ως η πιο «προσγειωμένη» επιλογή. Οι τιμές ενός καφέ στο χέρι κυμαίνονται μεταξύ 2,20 και 2,70 ευρώ, με τη διαφορά να ανεβαίνει κατακόρυφα όταν πρόκειται για κατανάλωση εντός καταστήματος, όπου ο καφές μπορεί να κοστίσει από 4,50 έως και 6 ευρώ. Ακόμα πιο «αλμυρή» η εμπειρία του καφέ στην παραλία, όπου οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 7 ευρώ.

Ωστόσο, ούτε ο καφές στο σπίτι προσφέρει πλέον οικονομική «ανάσα». Η εκτόξευση των διεθνών τιμών πρώτων υλών κατά 25% έχει μετακυληθεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οδηγώντας σε νέες αυξήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τον Ιούλιο, μόνο στην κατηγορία «είδη πρωινού και ροφήματα» καταγράφηκε μέση αύξηση 8,4%.

Οι καταναλωτές βλέπουν πλέον εντυπωσιακές αποκλίσεις ανάλογα με το είδος καφέ που επιλέγουν:

Ελληνικός καφές: από 20 έως 26,55 ευρώ το κιλό

Στιγμιαίος καφές: από 46 έως 71 ευρώ το κιλό

Καφές φίλτρου: από 25 έως 29,90 ευρώ το κιλό

Η εικόνα, ωστόσο, δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο προσεχές διάστημα. Η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής, σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, εντείνει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Μάλιστα, οι προβλέψεις για τον χειμώνα του 2025 είναι δυσμενείς, με παράγοντες της αγοράς να προειδοποιούν για περαιτέρω ανατιμήσεις.