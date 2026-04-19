Φωτιά σε σπίτι στο Ακταίο Πατρών: Άνδρας βρέθηκε νεκρός με όπλο δίπλα του

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Ακταίο Πάτρας, ενώ η οικία του καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο υγρών καυσίμων της Shell, και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε χώρο της κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, δίπλα του βρέθηκε όπλο, το οποίο, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι κυνηγετική καραμπίνα.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε χάσει πρόσφατα συγγενικό του πρόσωπο. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν τις ανακριτικές Αρχές στην εκτίμηση ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο του ατυχήματος.

Οι αρμόδιες Αρχές διέταξαν νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.