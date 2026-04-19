«Πυρά» Ιράν προς ΕΕ: Κορυφαία υποκρισία να μιλά για Διεθνές Δίκαιο

Η ένταση μεταξύ του Ιράν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλιμακώνεται με αφορμή το Στενό του Ορμούζ, καθώς οι δύο πλευρές διατυπώνουν αντικρουόμενες θέσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Η Τεχεράνη απαντά στις ευρωπαϊκές τοποθετήσεις με αιχμηρή ρητορική, αμφισβητώντας τη συνέπεια της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ασκεί ευθεία κριτική στην ευρωπαϊκή στάση και δηλώνει: «Αφήστε τα κηρύγματα. Η αποτυχία της Ευρώπης να εφαρμόσει αυτά που κηρύττει έχει μετατρέψει τα λόγια της περί Διεθνούς Δικαίου σε κορυφαία υποκρισία. Κανένας κανόνας του Διεθνούς Δικαίου δεν απαγορεύει στο Ιράν να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσει η χρήση του Στενού του Ορμούζ για την άσκηση στρατιωτικής επιθετικότητας εναντίον του».

Oh, that ‘international law’?! The one that the EU dusts off to lecture others while quietly green-lighting a U.S.-Israeli war of aggression—and looking the other way on atrocities against Iranians?! Spare the sermons; Europe’s chronic failure to practice what it preaches has… https://t.co/Xv26JrZRnO — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 18, 2026

Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου αποτελεί απάντηση σε ανάρτηση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η οποία τονίζει ότι η διέλευση μέσω θαλάσσιων οδών, όπως το Στενό του Ορμούζ, «πρέπει να είναι ελεύθερη και δωρεάν» σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η ευρωπαϊκή πλευρά υπογραμμίζει τη σημασία της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας για τη διεθνή σταθερότητα και το εμπόριο.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ επανέρχεται στο ζήτημα και προσθέτει: «Η μυθοπλασία περί άνευ όρων διέλευση στο Ορμούζ ξεκίνησε τη στιγμή που η αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα έφερε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην πίσω αυλή», σύμφωνα με το Al Jazeera.