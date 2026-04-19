Θεσσαλονίκη: Missing Alert για την εξαφάνιση 26χρονου – Συναγερμός στις Αρχές

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη μετά την εξαφάνιση του Μπάλλα Αλεξάντερ, 26 ετών, από την περιοχή των Συκεών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε την υπόθεση και απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι ο 26χρονος εξαφανίστηκε στις 15 Απριλίου. Ο άνδρας έχει ύψος 1,72 μ., είναι εύσωμος και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ φέρει μία χαρακτηριστική ελιά στο πιγούνι. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο ίδιος φορούσε μπεζ ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Ο φορέας ενημερώθηκε για την εξαφάνιση το Σάββατο και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Οι αρμόδιοι εκτίμησαν ότι συντρέχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τις διαδικασίες αναζήτησης.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου. Στην επιχείρηση συμμετέχει η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης.

