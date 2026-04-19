Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/4) – Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, για την 2η αγωνιστική των play-offs της Super League, τα ματς για την Greek Basketball League και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/04/2026):

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γέιδα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Άρης Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Τορίνο Serie A

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Μίντλεσμπρο EFL Championship

14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS11 Obejo 2

15:00 Mega News Παναργειακός – Αιγάλεω Super League 2

15:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Τραμπζονσπόρ Turkish Basketball Super League

16:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λίβερπουλ Premier League

16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – Σάντερλαντ Premier League

16:00 Novasports 2HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Μίλαν Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΑΕΚ Stoiximan GBL

16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS12 Villaviciosa 2

16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν

16:40 Novasports Start Φράιμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Νάπολι Lega Basket Serie A

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Τζένοα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια 76ερςNBA Playoffs 2026

20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μάιντς Bundesliga

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

21:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μπολόνια Serie A

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Τοντέλα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Φαμαλικάο Liga Portugal