Ντόναλντ Τραμπ: Το Ισραήλ αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση και τοποθετήθηκε για το Ισραήλ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, στέλνοντας μήνυμα στήριξης, παρά την πρόσφατη αυστηρή προειδοποίησή του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Είτε αρέσει στον κόσμο το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας μεγάλος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του Ισραήλ και σημείωσε: «Είναι Θαρραλέοι, Τολμηροί, Πιστοί και Έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έχουν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο σε μια στιγμή σύγκρουσης και άγχους, το Ισραήλ αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε άμεση χρονική σύνδεση με προηγούμενη τοποθέτησή του, καθώς μία ημέρα νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, τονίζοντας ότι «απαγορεύεται» και ότι «φτάνει πια».