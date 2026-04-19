Ντόναλντ Τραμπ: Το Ισραήλ αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τραμπ
(AP Photo/Alex Brandon)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση και τοποθετήθηκε για το Ισραήλ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, στέλνοντας μήνυμα στήριξης, παρά την πρόσφατη αυστηρή προειδοποίησή του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Είτε αρέσει στον κόσμο το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας μεγάλος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του Ισραήλ και σημείωσε: «Είναι Θαρραλέοι, Τολμηροί, Πιστοί και Έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έχουν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο σε μια στιγμή σύγκρουσης και άγχους, το Ισραήλ αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε άμεση χρονική σύνδεση με προηγούμενη τοποθέτησή του, καθώς μία ημέρα νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, τονίζοντας ότι «απαγορεύεται» και ότι «φτάνει πια».

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης