Νέο πρόγραμμα για φθηνές και δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους: Πότε θα κάνει πρεμιέρα και σε ποιους θα δοθούν vouchers

Oικονομία

Όλα τα μυστικά για τις επιταγές τουρισμού
Φωτογραφία: Unsplash.com

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) 2026-2027.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, εδώ, ωστόσο μένει να φανεί εάν η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ανοίξει εντός του τρέχοντος μηνός ή τον Μάιο. Σε κάθε περίπτωση την ακριβή ημερομηνία έναρξης για τις αιτήσεις του προγράμματος θα την ανακοινώσει η ΔΥΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ενδέχεται να υπάρξει μια αλλαγή στον Κοινωνικό Τουρισμό για συνταξιούχους  e-ΕΦΚΑ 2026-2027 σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα 2025-2026. Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μιλώντας στο enikonomia.gr, η πρόθεση της ΔΥΠΑ είναι η περίοδος υλοποίησης του νέου προγράμματος να γίνει πριν από την 1η Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται πως το αντίστοιχο πρόγραμμα 2025-2026 υλοποιείται από την 01.06.2025 έως και τις 31.05.2026.

Τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος  Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους  e-ΕΦΚΑ 2026-2027 θα είναι τα εξής:

Οι δικαιούχοι:

  • θα είναι συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).
  • θα επιλεγούν με βάση τη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμό παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι –δικαιούχοι για να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

  • Αρχικά θα πρέπει να μπουν εδώ.
  • Και μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδρομή: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

Οι επιταγές

Μένει να φανεί εάν θα δοθούν μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ 2026-2027 συνολικά 25.000 επιταγές, όπως και στο αντίστοιχο πρόγραμμα 2025-2026. Πάντως με την επιταγή- εξασφαλίζεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα- η οποία είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά.

Οι διανυκτερεύσεις

 Οι δικαιούχοι / ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να πραγματοποιήσουν με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα το οποίο θα επιλέξουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, αφού προηγουμένως συνεννοηθούν με τον πάροχο.

Ωστόσο, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή):

  • έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο
  • έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου

Οι τιμές επιδότησης

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα .Η αυξημένη επιδότηση θα ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ειδικότερα:

  • 25% είναι το ποσοστό συμμετοχής των δικαιούχων σε αυτά.
  • Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν σε άτομα με αναπηρία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

