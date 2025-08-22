Φρίκη σε γραφείο τελετών: Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 20 σοροί σε αποσύνθεση – Τις είχαν για χρόνια σε κρυφό δωμάτιο

Μια συγκλονιστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο Κολοράντο, στις ΗΠΑ, όταν οι αρχές ανακάλυψαν δεκάδες πτώματα σε προχωρημένη σήψη, κρυμμένα πίσω από μια ψεύτικη πόρτα σε γραφείο τελετών της πόλης Πουέμπλο.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε κατά την πρώτη επιθεώρηση στο γραφείο τελετών «Davis Mortuary», που λειτουργούσε υπό την εποπτεία του ιατροδικαστή της κομητείας Brian Cotter, μετά την υιοθέτηση νέων κανόνων ελέγχου στον κλάδο.

BREAKING: 13 Investigates has uncovered that the Pueblo County Coroner is accused of hiding bodies in a secret room of his privately-owned funeral home, Davis Mortuary. pic.twitter.com/T0Cx1XBQJH — KRDO13 (@KRDO_13) August 21, 2025



Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιθεωρητές εντόπισαν περίπου 20 πτώματα σε αποσύνθεση μέσα σε κρυφό δωμάτιο, το οποίο είχε καλυφθεί με χαρτόνι.

Ο Cotter είχε ζητήσει από τους επιθεωρητές «να μην μπουν μέσα στο δωμάτιο», ενώ όταν τελικά αυτοί εισήλθαν, κατέγραψαν «έντονη οσμή αποσύνθεσης».

Appears to be an official crime scene. Tape up w/investigators outside Davis Mortuary in Pueblo. The state says several bodies were found yesterday that could be up to 15 years old. Presser at 3:30 pic.twitter.com/yLbldly8pl — Josh Helmuth KRDO13 (@Jhelmuth) August 21, 2025



Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ορισμένα από τα πτώματα περίμεναν για αποτέφρωση εδώ και περίπου 15 χρόνια, ενώ υπάρχει πιθανότητα οι οικογένειες να είχαν παραλάβει ψεύτικες τέφρες των συγγενών τους.

A vigil is gathering outside of Davis Mortuary in Pueblo with families not knowing if their loved ones are one of the bodies that’s been decomposing inside for the last several years. pic.twitter.com/cfc4bhfKBG — Josh Helmuth KRDO13 (@Jhelmuth) August 22, 2025



«Αυτή είναι μια βαθιά παραβίαση της εμπιστοσύνης και μια σπαρακτική προδοσία των οικογενειών που εμπιστεύτηκαν τους αγαπημένους τους σε αυτό το γραφείο τελετών», δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Ερευνών του Κολοράντο, Armando Saldate.

«Αυτή είναι η μέρα που κανείς δεν θέλει να δει. Έχουμε λάβει αξιόπιστες πληροφορίες ότι το Davis Mortuary αποθήκευε ακατάλληλα ανθρώπινα λείψανα για χρόνια».

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ενώ τα πτώματα δεν απομακρύνθηκαν άμεσα από τον χώρο.

«Οι βασικές μας προτεραιότητες είναι να χειριστούμε τη σκηνή με σεβασμό και ανθρωπιά, να ταυτοποιήσουμε όλους τους νεκρούς και να ειδοποιήσουμε τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Δυστυχώς αυτό θα χρειαστεί χρόνο», πρόσθεσε ο Saldate.

What’s next for families who entrusted loved ones with Davis Mortuary? The funeral home is now under investigation after some families allegedly received fake cremated remains. Here’s the latest on what the CBI wants them to know: https://t.co/fP2bLalBz0 pic.twitter.com/LOBQc6ZiVs — KRDO13 (@KRDO_13) August 22, 2025



Το Davis Mortuary τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας λόγω των συνθηκών που αποκαλύφθηκαν.

Σύμφωνα με την απόφαση της υπηρεσίας DORA, το γραφείο τελετών «εμπλέκεται σε εσκεμμένα ανέντιμη συμπεριφορά και/ή διέπραξε αμέλεια στην πρακτική της ταρίχευσης, της διεύθυνσης κηδειών ή της τελικής διάθεσης που εξαπατά ή προκαλεί βλάβη ή είναι πιθανό να εξαπατήσει ή να προκαλέσει βλάβη».

Η εντολή αναστολής αναφέρει ότι το Davis Mortuary «απέτυχε να ταριχεύσει, να ψύξει, να αποτεφρώσει, να θάψει ή να ενταφιάσει ανθρώπινα λείψανα μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παραλαβή τους».

Multiple decomposing bodies were discovered behind a hidden door in a Pueblo funeral home run by the county coroner during an annual inspection, state officials said. https://t.co/xz9R1PBCYv — The Denver Post (@denverpost) August 21, 2025



Ο Brian Cotter, που έχει εκλεγεί τρεις φορές ως ιατροδικαστής της κομητείας, δεν έχει συλληφθεί και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, καθώς η «πλήρους κλίμακας» έρευνα συνεχίζεται, όπως ανέφερε η εισαγγελέας της κομητείας Πουέμπλο, Kala Beauvais.

Ο Cotter και ο αδελφός του, Chris, αγόρασαν το γραφείο τελετών το 1989, ενώ ο πατέρας τους διατηρούσε και άλλα γραφεία σε Κάνσας, Νεμπράσκα και Νότιο Κολοράντο.

Several bodies – some stored as long as 15 years – were found at a mortuary connected to the Pueblo County coroner. https://t.co/7gIG0sdSgB — 9NEWS Denver (@9NEWS) August 21, 2025



Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που το Κολοράντο βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων του κλάδου, καθώς η πολιτεία φημίζεται για το αδύναμο πλαίσιο εποπτείας των γραφείων τελετών, χωρίς τακτικούς ελέγχους ή απαιτούμενα προσόντα για τους ιδιοκτήτες.

Μόλις 48 χιλιόμετρα από το Davis Mortuary, σε άλλη υπόθεση, είχαν βρεθεί σχεδόν 200 πτώματα σε αποσύνθεση μέσα σε κτίριο, με τους υπευθύνους να κατηγορούνται για απάτη, κατάχρηση πτωμάτων και δεκάδες άλλα αδικήματα.

Στην περίπτωση εκείνη, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι οικογένειες είχαν παραλάβει «αποξηραμένο τσιμέντο αντί για τέφρες» και σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις θάφτηκαν λάθος σοροί.

«Το καλό είναι ότι έχουμε κάποια εμπειρία με αυτό», σχολίασε ο Saldate, επισημαίνοντας ότι οι ερευνητές που ανέλαβαν την υπόθεση στο Πουέμπλο είχαν εργαστεί και στην προηγούμενη συγκλονιστική υπόθεση.

Η έρευνα στο Davis Mortuary συνεχίζεται.