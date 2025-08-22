Φρίκη σε γραφείο τελετών: Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 20 σοροί σε αποσύνθεση – Τις είχαν για χρόνια σε κρυφό δωμάτιο

Enikos Newsroom

διεθνή

Φρίκη σε γραφείο τελετών: Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 20 σοροί σε αποσύνθεση – Τις είχαν για χρόνια σε κρυφό δωμάτιο
Φωτογραφία: AP

Μια συγκλονιστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο Κολοράντο, στις ΗΠΑ, όταν οι αρχές ανακάλυψαν δεκάδες πτώματα σε προχωρημένη σήψη, κρυμμένα πίσω από μια ψεύτικη πόρτα σε γραφείο τελετών της πόλης Πουέμπλο.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε κατά την πρώτη επιθεώρηση στο γραφείο τελετών «Davis Mortuary», που λειτουργούσε υπό την εποπτεία του ιατροδικαστή της κομητείας Brian Cotter, μετά την υιοθέτηση νέων κανόνων ελέγχου στον κλάδο.


Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιθεωρητές εντόπισαν περίπου 20 πτώματα σε αποσύνθεση μέσα σε κρυφό δωμάτιο, το οποίο είχε καλυφθεί με χαρτόνι.

Ο Cotter είχε ζητήσει από τους επιθεωρητές «να μην μπουν μέσα στο δωμάτιο», ενώ όταν τελικά αυτοί εισήλθαν, κατέγραψαν «έντονη οσμή αποσύνθεσης».


Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ορισμένα από τα πτώματα περίμεναν για αποτέφρωση εδώ και περίπου 15 χρόνια, ενώ υπάρχει πιθανότητα οι οικογένειες να είχαν παραλάβει ψεύτικες τέφρες των συγγενών τους.


«Αυτή είναι μια βαθιά παραβίαση της εμπιστοσύνης και μια σπαρακτική προδοσία των οικογενειών που εμπιστεύτηκαν τους αγαπημένους τους σε αυτό το γραφείο τελετών», δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Ερευνών του Κολοράντο, Armando Saldate.

«Αυτή είναι η μέρα που κανείς δεν θέλει να δει. Έχουμε λάβει αξιόπιστες πληροφορίες ότι το Davis Mortuary αποθήκευε ακατάλληλα ανθρώπινα λείψανα για χρόνια».

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ενώ τα πτώματα δεν απομακρύνθηκαν άμεσα από τον χώρο.

«Οι βασικές μας προτεραιότητες είναι να χειριστούμε τη σκηνή με σεβασμό και ανθρωπιά, να ταυτοποιήσουμε όλους τους νεκρούς και να ειδοποιήσουμε τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Δυστυχώς αυτό θα χρειαστεί χρόνο», πρόσθεσε ο Saldate.


Το Davis Mortuary τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας λόγω των συνθηκών που αποκαλύφθηκαν.

Σύμφωνα με την απόφαση της υπηρεσίας DORA, το γραφείο τελετών «εμπλέκεται σε εσκεμμένα ανέντιμη συμπεριφορά και/ή διέπραξε αμέλεια στην πρακτική της ταρίχευσης, της διεύθυνσης κηδειών ή της τελικής διάθεσης που εξαπατά ή προκαλεί βλάβη ή είναι πιθανό να εξαπατήσει ή να προκαλέσει βλάβη».

Η εντολή αναστολής αναφέρει ότι το Davis Mortuary «απέτυχε να ταριχεύσει, να ψύξει, να αποτεφρώσει, να θάψει ή να ενταφιάσει ανθρώπινα λείψανα μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παραλαβή τους».


Ο Brian Cotter, που έχει εκλεγεί τρεις φορές ως ιατροδικαστής της κομητείας, δεν έχει συλληφθεί και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, καθώς η «πλήρους κλίμακας» έρευνα συνεχίζεται, όπως ανέφερε η εισαγγελέας της κομητείας Πουέμπλο, Kala Beauvais.

Ο Cotter και ο αδελφός του, Chris, αγόρασαν το γραφείο τελετών το 1989, ενώ ο πατέρας τους διατηρούσε και άλλα γραφεία σε Κάνσας, Νεμπράσκα και Νότιο Κολοράντο.


Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που το Κολοράντο βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων του κλάδου, καθώς η πολιτεία φημίζεται για το αδύναμο πλαίσιο εποπτείας των γραφείων τελετών, χωρίς τακτικούς ελέγχους ή απαιτούμενα προσόντα για τους ιδιοκτήτες.

Μόλις 48 χιλιόμετρα από το Davis Mortuary, σε άλλη υπόθεση, είχαν βρεθεί σχεδόν 200 πτώματα σε αποσύνθεση μέσα σε κτίριο, με τους υπευθύνους να κατηγορούνται για απάτη, κατάχρηση πτωμάτων και δεκάδες άλλα αδικήματα.

Στην περίπτωση εκείνη, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι οικογένειες είχαν παραλάβει «αποξηραμένο τσιμέντο αντί για τέφρες» και σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις θάφτηκαν λάθος σοροί.

«Το καλό είναι ότι έχουμε κάποια εμπειρία με αυτό», σχολίασε ο Saldate, επισημαίνοντας ότι οι ερευνητές που ανέλαβαν την υπόθεση στο Πουέμπλο είχαν εργαστεί και στην προηγούμενη συγκλονιστική υπόθεση.

Η έρευνα στο Davis Mortuary συνεχίζεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το περίεργο σύμπτωμα της άνοιας που εμφανίζεται στα χέρια και πολλοί αγνοούν

Μακροζωία: Το Νο1 ρόφημα που σας χαρίζει ζωή αν το πιείτε πριν τις 12 το μεσημέρι

Κρυπτονομίσματα: Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

Greenpeace: Το τρένο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερο από το αεροπλάνο για τα ευρωπαϊκά ταξίδια

Η Google ηττήθηκε κατά κράτος από νέες επιθέσεις AI – Αλλάξτε τον browser σας

Όλα και περισσότερα ζευγάρια δοκιμάζουν μία νέα και παράξενη σεξουαλική τάση στα αυτοκίνητά τους – Τι είναι το «Hamstering»
περισσότερα
10:13 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές – Στόχος ο σταθμός πετρελαίου Unecha, αντιδράσεις από την Ουγγαρία

Η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά κρίσιμες υποδομές εντός της Ρωσίας, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ε...
08:55 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Ο «ροζ» πύραυλος κρουζ που ανησυχεί τη Ρωσία και αλλάζει τα δεδομένα του πολέμου – Μπορεί να πλήξει τη Μόσχα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός πυραύλου cruise, ικανού να πλήξει σε βάθος την ευρωπαϊ...
08:25 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στα νότια του Ατλαντικού – Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Πέρασμα Ντρέικ, τη θαλ...
08:16 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Καλεί την Ουκρανία να περάσει στην αντεπίθεση για «να κερδίσει τον πόλεμο» – Επιχειρεί να πιέσει το Κρεμλίνο και προαναγγέλλει «ενδιαφέρουσες» μέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τον πόλεμο στην ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο