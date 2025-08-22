ΔΕΘ 2025: Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης πακέτο 1,5 δισ. ευρώ – Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και στήριξη της μεσαίας τάξης

Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει τις πύλες της στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να αγγίξουν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Το πακέτο μέτρων διαμορφώνεται υπό την πίεση του υψηλού κόστους ζωής, των συνεπειών από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και της ανάγκης για στοχευμένες ελαφρύνσεις σε κοινωνικές ομάδες που σήκωσαν το βάρος των τελευταίων ετών: τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει τη σκηνή για μια σειρά ανακοινώσεων με σαφή στόχο την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, την ανακούφιση από τη φορολογική πίεση και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, χωρίς να εκτροχιαστεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Όλα τα σενάρια είναι ακόμη στο τραπέζι, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να μεταφραστεί σε καθημερινή βελτίωση για τους πολίτες.

Μπαράζ συσκέψεων για το «καλάθι» της ΔΕΘ – Πού στοχεύει η κυβέρνηση

Οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Πρωθυπουργό να έχει συνεχείς συναντήσεις με το οικονομικό επιτελείο για την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο των εξαγγελιών θα δώσει έμφαση:

Στη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Στην ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας

Στην ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας

Στην αντιμετώπιση του δημογραφικού

Μαρινάκης: «Σίγουρα τα 1,5 δισ. ευρώ – Μόνιμες φοροελαφρύνσεις»

Τροχιοδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης ήταν η πρόσφατη συνέντευξη του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφερόμενος στο επικείμενο οικονομικό πακέτο, υπογράμμισε πως «το σίγουρο είναι το 1,5 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης», μην αποκλείοντας θετικές ανακοινώσεις και τους επόμενους μήνες εφόσον πηγαίνει καλά η οικονομία.

«Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής, μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ακόμη ότι «τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων» και υπογράμμισε: «Ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων».

Αναφερόμενος στα σενάρια για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «μία τέτοια παρέμβαση (επιστροφή 13ου και 14ου μισθού) θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα με οριζόντιο χαρακτήρα.

Τσάπαλος: «Αλλαγές στις κλίμακες σημαίνουν μόνιμη αύξηση εισοδήματος»

Από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, επεσήμανε πως τα 1,5 δισ. ευρώ που θα αποτελέσουν τη βάση των ανακοινώσεων, προέρχονται από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

«Αυτό είναι το ποσό που έχει εξασφαλιστεί με βάση την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού αλλά και την καλή πορεία μείωσης της φοροδιαφυγής (…) μέσω της διασύνδεσης των POS, των ελέγχων που γίνονται (…) και της συμβολής των ίδιων των πολιτών με καταγγελίες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσάπαλος στάθηκε ιδιαίτερα στο σενάριο αλλαγής των φορολογικών κλιμάκων.

«Αν αλλάξουν οι κλίμακες… ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα δει σίγουρα φορολογική ελάφρυνση (…) θα δουν κάθε μήνα αύξηση εισοδήματος γιατί θα μειωθεί η παρακράτηση», είπε.

Σε ό,τι αφορά στις παροχές για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο κ. Τσάπαλος σημείωσε: «Θα υπάρχουν προβλέψεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες (…) Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές, η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν ήταν ανώδυνες μεταρρυθμίσεις».

Καλαφάτης: «Ελάφρυνση σε ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, από την πλευρά του δήλωσε στο ERTNews πως «θα υπάρξει πραγματικά μια ελάφρυνση σε ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας (…) Θα είναι και μια επιβεβαίωση ότι αυτό το θετικό μομέντουμ διαρκείας (…) θα το συνεχίσουμε».

Παράλληλα, υπογράμμισε τις επιδόσεις της κυβέρνησης επισημαίνοντας ότι «κατάφερε να στηρίξει την οικονομία, να μειώσει την ανεργία κατά 10 μονάδες τα τελευταία 6 χρόνια και να δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας».

«Η κυβέρνηση έχει μια συνεπή και συνεχή πολιτική που αφορά τις συνεχείς μειώσεις των φόρων, την ελάφρυνση κυρίως της μεσαίας τάξης» είπε και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους μισθούς και να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ και στο στεγαστικό».

Σε ό,τι αφορά στη δημοσιονομική σταθερότητα ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι «είναι κάτι πολύ σημαντικό να μην βαρύνουν τις επόμενες γενιές (…) Το πλεόνασμα θα αξιοποιηθεί προς όφελος της μεσαίας τάξης» και καταλήγοντας τόνισε ότι «η Ελλάδα προσελκύει πλέον σημαντικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό», γεγονός που όπως είπε, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία.