Χαλάνδρι: Απολογείται σήμερα ο 28χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 47χρονη – Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να ζητήσει ο δικηγόρος του 

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Απολογείται σήμερα (22/8) ο 28χρονος, που με τουλάχιστον 15 μαχαιριές, σκότωσε το πρωί της Δευτέρας την 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Μετά την προθεσμία που πήρε, σήμερα πρόκειται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή και τον εισαγγελέα για την δολοφονία της. Το χαρακτηριστικό της μανίας με την οποία μαχαίρωνε την άτυχη γυναίκα, ήταν ότι η μια λάμα, από τα συνολικά 2 μαχαίρια που χρησιμοποίησε, βρέθηκε να είναι σπασμένη μέσα στο σώμα της 47χρονης.

Ήταν νευρικός και ζητούσε χρήματα λένε οι φίλοι του

Υπενθυμίζεται, πως όλα έγιναν για ασήμαντη αφορμή, καθώς ο 28χρονος άνδρας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς, ότι το έκανε επειδή ήταν θυμωμένος μαζί της, καθώς τον είχε διαπομπεύσει στους φίλους του. Αυτός, ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα, όπως υποστηρίζει. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, βάζοντας τις φωνές και τότε την δολοφόνησε με 15 μαχαιριές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονη δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν από τον φίλο τους ήταν καθώς είχε γίνει πολύ νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ο δικηγόρος του

«Δεν έχει την ωριμότητα αυτή που θα περίμενε κανείς για την ηλικία του και οι μετέπειτα εικόνα του, παραπέμπει σε έναν άνθρωπο ο όποιος εκτόνωσε μία μανία καταδιώξεως που είχε και μετά δεν είχε άλλες δυνάμεις», είχε δηλώσει ο Αριστομένης Μπαλάσκας, δικηγόρος του 28χρονου, μιλώντας στο Mega.

Μάλιστα, ο συνήγορός του σήμερα αναμένεται να ζητήσει από τις ανακριτικές αρχές που θα παρουσιαστεί για να απολογηθεί, να υποβληθεί ο 28χρονος σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

