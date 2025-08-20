Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Μέσα στο κορμί της άτυχης 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι που έσπασε – Την Παρασκευή απολογείται ο 28χρονος

Την Παρασκευή απολογείται ο 28χρονος που σκότωσε την 47χρονη το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι, μαχαιρώνοντάς την τουλάχιστον 15 φορές.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του ασκήθηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Πληροφορίες από την ιατροδικαστική έκθεση, φανερώνουν την μανία με την οποία έδρασε ο 28χρονος, καθώς ενώ μαχαίρωνε την 47χρονη, η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε. Ωστόσο, εκείνος έβγαλε ένα δεύτερο μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, η λάμα που μαχαιριού που έσπασε έμεινε μέσα στο κορμί της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο δικηγόρος του αναμένεται να ζητήσει να εξεταστεί από ειδικούς ο δράστης, μέσω της διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διαπιστωθεί εάν είχε ψυχολογικά προβλήματα.

Ήταν νευρικός και ζητούσε χρήματα λένε οι φίλοι του

Υπενθυμίζεται, πως όλα έγιναν για ασήμαντη αφορμή, καθώς ο 28χρονος άνδρας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς, ότι το έκανε επειδή ήταν θυμωμένος μαζί της, καθώς τον είχε διαπομπεύσει στους φίλους του. Αυτός, ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα, όπως υποστηρίζει. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, βάζοντας τις φωνές και τότε την δολοφόνησε με 15 μαχαιριές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονη δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν από τον φίλο τους ήταν καθώς είχε γίνει πολύ νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Η 47χρονη έπεσε νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε, ενώ στα αυτιά των γειτόνων ακόμη αντηχούν οι κραυγές της για βοήθεια. «Ρούλα, βοήθησέ με!» φώναξε απεγνωσμένα στη γειτόνισσά της, την ώρα που ο 28χρονος τη μαχαίρωνε επαναλαμβανόμενα. Σημειώνεται ότι η άτυχη γυναίκα είχε απευθυνθεί στις Αρχές τον περασμένο Μάρτιο, δηλώνοντας ότι ο δολοφόνος της την παρενοχλούσε.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας: