Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Σοκ από το μένος του 28χρονου για την 47χρονη – Έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού και έβγαλε δεύτερο

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία της 47χρονης το πρωί της Δευτέρας (28χρονο)στο Χαλάνδρι από έναν 28χρονο. Ο δράστης είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την ιατροδικαστική έκθεση, η μανία του 28χρονου φαίνεται πως ήταν τόση μεγάλη καθώς ενώ μαχαίρωνε την 47χρονη η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε. Ωστόσο εκείνος έβγαλε ένα δεύτερο μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.

Διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του 28χρονου οι φίλοι του

Υπενθυμίζεται, πως όλα έγιναν για ασήμαντη αφορμή, καθώς όπως ο 28χρονος άνδρας, υποστήριξε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς, ότι το έκανε επειδή ήταν θυμωμένος μαζί της, καθώς τον είχε διαπομπεύσει στους φίλους του.

Αυτός ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, και άρχισε να φωνάζει και τότε την δολοφόνησε με 15 μαχαιριές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονου δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν από τον φίλο τους ήταν καθώς είχε γίνει πολύ νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Τα τελευταία λόγια της 47χρονης

Η 47χρονη έπεσε νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε, ενώ στα αυτιά των γειτόνων ακόμη αντηχούν οι κραυγές της για βοήθεια. «Ρούλα, βοήθησέ με!» φώναξε απεγνωσμένα στη γειτόνισσά της, την ώρα που ο 28χρονος τη μαχαίρωνε επαναλαμβανόμενα.

«Την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας»

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο, και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς.

«Ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης με είχε εξοργίσει το γεγονός πως με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό» πρόσθεσε.