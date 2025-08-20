Οι αθλητικές μεταδόσεις 20/8/2025

Το ματς της Ελλάδας με τη Λετονία για το τουρνουά “Ακρόπολις” στο μπάσκετ και τα ματς για το Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/08/2025):

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πανιώνιος – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

20:00 ΕΡΤ News Λετονία – Ελλάδα Μπάσκετ Aegean Ακρόπολις

21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόλτον – Ρέντινγκ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD- MEGA Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

