Enikos Newsroom

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν το φίδι σε 8 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς λύτες, χρειάζεστε εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες και κυρίως πολύ καλή παρατηρητικότητα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις το θυμωμένο emoji σε 7 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε χαλίκια και πέτρες. Κάπου βρίσκεται ένα φίδι. Μπορείτε να το εντοπίσετε σε μόλις 8 δευτερόλεπτα;

Κοιτάξτε την εικόνα προσεκτικά, από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έχετε 8 δευτερόλεπτα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το φρούτο σε 10 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις την πυξίδα σε 8 δευτερόλεπτα

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία. Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική.

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν το φίδι. Όσοι δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν, μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

