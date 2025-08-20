Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 4

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Πελεη Αργολίδας
Πηγή: Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι για σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για τις εξής:

  • Βόρειο Αιγαίο: Σάμος, Ικαρία
  • Νότιο Αιγαίο: Κάλυμνος, Κως, Ρόδος, Κάρπαθος
  • Κρήτη: Ηράκλειο, Λασίθι

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές από αμέλεια. Ενδεικτικά:

  • κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού
  • χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)
  • άναμμα υπαίθριων ψησταριών
  • κάπνισμα μελισσών
  • ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr.

05:55 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

