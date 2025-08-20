Καιρός: Νεφώσεις, καταιγίδες και άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Αυτές θα δώσουν σύντομες βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, αλλά και στη Θράκη. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα όμβρων, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο οι ριπές θα φτάνουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Στα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με τοπικά υψηλότερες τιμές στα κεντρικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Στις Σποράδες και στις Κυκλάδες το θερμόμετρο θα δείξει 28 με 30 βαθμούς, ενώ στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο η μέγιστη θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Συνολικά, οι περισσότερες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες γύρω στους 31 με 33 βαθμούς, με τοπικά έως και 34.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
  • Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στη Θεσσαλία και στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

  • Γενικά αίθριος καιρός.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

  • Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

  • Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

  • Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

