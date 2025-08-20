Έχασε την οικογένειά του από φωτιά σε μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου – «Άκουσα τη γυναίκα μου να φωνάζει και μετά όλα τυλίχθηκαν στις φλόγες…»

Με την καρδιά του να ραγίζει κάθε φορά που βλέπει οικογένειες να απολαμβάνουν τον καλοκαιρινό ήλιο, ο 32χρονος Σκοτ Πέντεν προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως δεν θα ξαναδεί ποτέ τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Όπως αναφέρει η The Sun, ο Πέντεν έχασε την 31χρονη σύντροφό του Τζέμα Τζέρμενι και τα δύο τους παιδιά – την οκτάχρονη Λίλι και τον τετράχρονο Όλιβερ – όταν η οικογενειακή τους κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες από ελαττωματική μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου τον Ιούνιο του 2023.

Η φωτιά στοίχισε επίσης τη ζωή και στα δύο σκυλιά της οικογένειας. Ο ίδιος ο Σκοτ, με σοβαρά εγκαύματα και δηλητηρίαση από τις τοξικές αναθυμιάσεις λιθίου, έπεσε σε κώμα για τέσσερις εβδομάδες, αλλά κατάφερε να επιζήσει. Όμως, όπως δηλώνει, «οι ψυχικές ουλές είναι οι χειρότερες».

«Είμαι ακόμα ερωτευμένος με την Τζέμα. Μου λείπουν τα παιδιά κάθε λεπτό της ημέρας. Έχασα τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά», αναφέρει χαρακτηριστικά στην The Sun.

«Η Τζέμα φώναξε “Δεν μπορώ να βγω” – και μετά, σιωπή»

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε κολλέγιο του Κέιμπριτζ και ζούσαν μαζί τα τελευταία έντεκα χρόνια. Η Τζέμα, όπως λέει ο Σκοτ, ήταν «μητρική, γεμάτη αγάπη και όνειρα για το μέλλον». Σχεδίαζε να ξεκινήσει καριέρα στη ζαχαροπλαστική, ενώ ο Σκοτ εργαζόταν σε κατάστημα της Marks & Spencer. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών, η μητέρα του Σκοτ του χάρισε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για να πηγαίνει στη δουλειά.

Όμως, σύμφωνα με την The Sun, η τραγωδία ξεκίνησε όταν η πρωτότυπη μπαταρία του ποδηλάτου εκλάπη, και ο Σκοτ, προσπαθώντας να εξοικονομήσει χρήματα, αγόρασε μεταχειρισμένη μέσω eBay.

«Η καινούργια κόστιζε 600 λίρες, αλλά βρήκα μία με 300. Νόμιζα πως έκανα καλή αγορά», λέει.

Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η δεύτερη αυτή μπαταρία φορτιζόταν στο ισόγειο του σπιτιού.

«Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, σαν βόμβα», θυμάται ο Σκοτ. «Οι σκάλες ήταν ήδη τυλιγμένες στις φλόγες. Προσπάθησα να μπω ξανά από την πίσω πόρτα, αλλά είχε γίνει πυρακτωμένη και το κλειδί έλιωσε στα χέρια μου».

Μέσα στο χάος, έτρεξε έξω, τραυματίστηκε σοβαρά, και φώναζε στην Τζέμα και τα παιδιά να πηδήξουν.

«Άκουσα την Τζέμα να φωνάζει “Δεν μπορώ να βγω”, και μετά… τίποτα», λέει με δάκρυα στα μάτια.

Γείτονες ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Broomfield στο Τσέλμσφορντ, σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή του, καθώς υπέστη ανακοπή, τρεις φορές πνευμονία και σοβαρή δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις λιθίου.

Η μητέρα του, Γκλέντα Χάνσον, δήλωσε πως όταν τον είδε πρώτη φορά, ήταν «αγνώριστος» από τα εγκαύματα και τα πρηξίματα.

«Ο εφιάλτης δεν τελειώνει – ζητεί αυστηρότερα μέτρα»

Όταν ο Σκοτ ξύπνησε από το κώμα, θυμόταν τα πάντα από τη νύχτα της φωτιάς, αλλά δεν γνώριζε πως η οικογένειά του δεν τα είχε καταφέρει. Η μητέρα του ήταν εκείνη που του ανακοίνωσε τα τραγικά νέα.

Η οικογένεια τάφηκε μαζί, με τον Σκοτ να παίζει το τραγούδι τους, το Perfect του Ed Sheeran, στην κηδεία.

«Δεν έχω ούτε φωτογραφίες να τους θυμάμαι – τα πάντα καταστράφηκαν. Η μόνη ελπίδα είναι να μην ζήσει κανείς άλλος αυτό που ζήσαμε εμείς», δηλώνει.

Ο Σκοτ ζητά πλέον αυστηρότερους ελέγχους και πιστοποιήσεις στις μεταχειρισμένες μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς και ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους.

«Δεν είχαμε καμία ευκαιρία. Το σπίτι είχε ανιχνευτές καπνού, αλλά οι μπαταρίες λιθίου καίνε τόσο γρήγορα και τοξικά, που δεν σώζεται τίποτα», αναφέρει.

Σήμερα, ο Σκοτ ζει με σοβαρή αναπηρία στο πόδι, προβλήματα στους πνεύμονες και μετατραυματικό στρες. Περιμένει ακόμη την ημερομηνία για την επίσημη ιατροδικαστική έρευνα.