Κυριάκος Μητσοτάκης: Δείπνησε με τον Ρούπερτ Μέρντοχ σε ψαροταβέρνα στην Τήνο

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης - Μέρντοχ

Σε γνωστή ψαροταβέρνα στην Τήνο δείπνησαν το βράδυ της Πέμπτης (21/8) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους.

Τον Αυστραλο-Αμερικανό μεγιστάνα των ΜΜΕ, που επισκέπτεται την Ελλάδα, συνόδευαν η σύζυγός του Ελένα Ζούκοβα, καθώς και στενοί του συνεργάτες, όπως η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου, Ρεμπέκα Μπρουκς, και ο διευθυντής της New York Post, Κιθ Πουλ.

Σημειώνεται ότι ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ιδιοκτήτης ενός από τους μεγαλύτερους μιντιακούς κολοσσούς παγκοσμίως, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι The Sun, New York Post και το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, έφτασε στην Τήνο με τη θαλαμηγό του M’BRACE.

Την προηγούμενη ημέρα, το πολυτελές σκάφος είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι της Σκιάθου, όπως καταγράφηκε σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το skiathoschannel.gr.

Δείτε φωτογραφίες από θαλαμηγό M’BRACE:

