Στις 21 Αυγούστου 2025, τρία ζώδια βιώνουν μια αγάπη που δεν έχουν νιώσει για καιρό. Υπάρχει ρομαντισμός στην ατμόσφαιρα όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τον Άρη, και έτσι, την Πέμπτη, η αγάπη χτυπά την πόρτα μας χωρίς καμία υπεκφυγή.

Τραβιόμαστε προς τη σύνδεση και την επιθυμία κατά τη διάρκεια αυτής της ισχυρής διέλευσης.

Δεν περιμένουμε να επιλεγούμε. Εμείς επιλέγουμε. Για τρία ζώδια, αυτή η διέλευση μας βάζει την ιδέα στο μυαλό ότι είναι τώρα ή ποτέ, αυτή η αναζήτηση για αγάπη και σχέση. Δεν μπορούμε να καθόμαστε άλλο εδώ, νομίζοντας ότι θα μας έρθει ξαφνικά.

Εμείς θα το κάνουμε να συμβεί. Όλη αυτή η ενέργεια του Άρη χρειάζεται έναν προορισμό, και εμείς θα την αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ρομαντικές συνδέσεις για μια ζωή. Η 21η Αυγούστου είναι η μέρα μας για να βιώσουμε την αγάπη. Είναι εδώ, και είναι φρέσκια.

Τα 3 ζώδια που ζουν έναν έρωτα που δεν έχουν νιώσει εδώ και καιρό

Κριός

Καρκίνος

Ιχθύς

Αισθάνεστε αυτήν την ενέργεια πριν από οποιονδήποτε άλλον, Κριοί. Η Σελήνη σε ευθυγράμμιση με τον Άρη ενισχύει τη φυσική σας γοητεία και σας βάζει στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Αν είστε αδέσμευτοι, κάποιος μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να σας κρατήσει το ενδιαφέρον.

Αν είστε σε σχέση, περιμένετε μια ισχυρή επανασύνδεση με το άτομο που αγαπάτε. Αυτή η μέρα δεν είναι για δισταγμούς, Κριοί.

Η 21η Αυγούστου είναι όλη για δράση, κάτι που, στην περίπτωσή σας, σημαίνει να ανοίξετε το στόμα σας και να πείτε ακριβώς ό,τι σκέφτεστε.

Το σύμπαν σας δείχνει ότι είναι εντάξει να ακολουθήσετε την καρδιά σας, ακόμα κι αν αυτό φαίνεται τρομακτικό. Αν δεν ρωτήσετε, δεν θα πάρετε τίποτα. Οπότε, ρωτήστε — και θα πάρετε.

Καρκίνος

Η ερωτική σας ζωή παίρνει μια δόση ενέργειας στις 21 Αυγούστου, και ίσως να σας εκπλήξει πόσο έτοιμοι είστε γι’ αυτό, Καρκίνοι. Κάποιος σας βλέπει καθαρά, σας θέλει ανοιχτά και εμφανίζεται χωρίς την ανάγκη να παίξει παιχνίδια μυαλού.

Η ενέργεια του Άρη το προκαλεί αυτό, και αυτή τη φορά, δεν αμφιβάλλετε για το τι συμβαίνει. Θέλετε κάποιον στη ζωή σας, και δεν έχετε χρόνο να προσέχετε κάποιον που δεν έχει ευαισθησία ή εμπειρία.

Την Πέμπτη, η σωστή αγάπη σας βρίσκει και σας αναστατώνει με όλους τους σωστούς τρόπους.

Ναι, είναι τρομακτικό να βρεθείτε στις αγκάλες της αγάπης και του ρομαντισμού, αλλά, και τόσο διασκεδαστικό και συναρπαστικό. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Καρκίνοι. Συγχαρητήρια για την καινούργια σας αγάπη.

Ιχθύς

Νιώθετε ότι η αγάπη ξυπνά ξανά μέσα σας, Ιχθύες, και αυτό συμβαίνει επειδή ο Άρης είναι εδώ.

Η 21η Αυγούστου δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Στην πραγματικότητα, μπορεί να γίνει μια μέρα που στο μέλλον θα τη θυμάστε ως επέτειο. Κάποιος μπορεί να σας εκπλήξει με μια ερωτική εξομολόγηση, ή ίσως εσείς να είστε αυτοί που τελικά θα πείτε την αλήθεια σας.

Όπως και να έχει, είναι μια καμπή και νιώθετε ότι είναι ταυτόχρονα επικίνδυνο και πολύ, πολύ συναρπαστικό. Η ομορφιά σε όλο αυτό είναι ότι είστε έτοιμοι.

Σίγουρα, μπορεί να ήσασταν διστακτικοί στο παρελθόν, αλλά αυτό ήταν τότε, και αυτό είναι τώρα.

Οι καιροί αλλάζουν, και εσείς έχετε αλλάξει μαζί τους. Ευχάριστα νέα για εσάς, Ιχθύες.