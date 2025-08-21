Πάτρα: Επαναλειτουργεί το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» μετά τη φωτιά – Η ΜΕΘ καλύπτεται προσωρινά από το ΠΓΝΠ

Επαναλειτουργούν από σήμερα, σύμφωνα με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το τμήμα επειγόντων περιστατικών και η ορθοπεδική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας, «Άγιος Ανδρέας», τα οποία είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 26 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Παράλληλα, το νοσοκομείο επανέρχεται στο πλήρες πρόγραμμα της εφημερίας του, ενώ σταματά η καθημερινή εφημερία του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου της Πάτρας.

Όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», θα εξακολουθήσει να καλύπτεται προσωρινά από το ΠΓΝΠ.

Σχετικά με το προσωπικό του «Αγίου Ανδρέα», το οποίο είχε μετακινηθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, επιστρέφει στην οργανική του μονάδα, με εξαίρεση το προσωπικό της ΜΕΘ.

Με την ίδια ανακοίνωση η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ευχαριστεί «το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της λειτουργίας των τμημάτων του νοσοκομείου “Άγιος Ανδρέας” και διαβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών».

