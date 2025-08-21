Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση του 17χρονου που αποπειράθηκε να «ανοίξει» οικία στον Άλιμο

Βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη δράση του 17χρονου που συνελήφθη τον Δεκαπενταύγουστο από περιπολούντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό, ο ανήλικος προσέγγισε πεζή γυναίκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και με τη χρήση βίας της αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, προέκυψε ότι ο δράστης αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στην περιοχή του Αλίμου λίγο πριν από την αρπαγή της αλυσίδας, ενώ ακόμα ταυτοποιήθηκε ως δράστης διάρρηξης στην ίδια οικία λίγες μέρες νωρίτερα.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα που δημοσιεύει το enikos.gr:

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.