Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση του 17χρονου που αποπειράθηκε να «ανοίξει» οικία στον Άλιμο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση του 17χρονου που αποπειράθηκε να «ανοίξει» οικία στον Άλιμο

Βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη δράση του 17χρονου που συνελήφθη τον Δεκαπενταύγουστο από περιπολούντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό, ο ανήλικος προσέγγισε πεζή γυναίκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και με τη χρήση βίας της αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, προέκυψε ότι ο δράστης αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στην περιοχή του Αλίμου λίγο πριν από την αρπαγή της αλυσίδας, ενώ ακόμα ταυτοποιήθηκε ως δράστης διάρρηξης στην ίδια οικία λίγες μέρες νωρίτερα.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα που δημοσιεύει το enikos.gr:

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
13:13 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα να επιπλέει στη θάλασσα, μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον ...
12:42 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ναρκωτικά και οπλοκατοχή σε βάρος των 6 Τούρκων

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή...
12:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φυλή: 10 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση για παράνομες δραστηριότητες – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες Τετ...
12:37 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού – 1 άτομο στο νοσοκομείο 

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όταν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο