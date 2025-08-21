Πηγές τουρκικού Υπουργείου Άμυνας: Πρόωρη η συζήτηση για αποστολή Τούρκων στρατιωτών στην Ουκρανία

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας απέφυγαν να κάνουν εκτιμήσεις όσον αφορά την συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των υπό εξέταση εγγυήσεων ασφαλείας. Ανέφεραν ότι θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί εκεχειρία και να καθοριστεί σε ποιο βαθμό θα συνεισφέρει κάθε χώρα.

Σε σχέση με δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την αποστολή Τούρκων στρατιωτών στην Ουκρανία, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας απάντησαν συγκεκριμένα: «Η Τουρκία είναι μια χώρα που προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της και προσπαθεί να συμβάλει σε όλες τις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο μιας αποστολής με σαφή καθήκοντα και να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό θα συνεισφέρει κάθε χώρα. Δεν θα ήταν σωστό και ορθό να γίνονται εκτιμήσεις με βάση προβλέψεις που δεν έχουν ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί».

Κατά τη συνήθη πρακτική, την εβδομαδιαία ενημέρωση του Τύπου από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ, ακολουθούν ρεπορτάζ που αποδίδονται σε απαντήσεις «πηγών» σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της ίδιας ενημέρωσης.

