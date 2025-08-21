Χανιά: 52χρονος ντυνόταν «παπάς» ή «αστυνομικός» – Είχε κλέψει εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα από ναούς 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μία αλλόκοτη καταγγελία κλήθηκαν να διερευνήσουν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κισσάμου στα Χανιά, όταν πληροφορήθηκαν πως ένας 53χρονος άνδρας ντύνεται τη μία «παπάς» και την άλλη «αστυνομικός» και περιφέρεται σε χωριά του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο εν λόγω άνδρας είχε εντοπιστεί να κυκλοφορεί με τις δύο αμφιέσεις ανα καιρούς, χωρίς να έχει ενοχλήσει κάποιον, ωστόσο προκαλούσε απορία η στάση του και έπρεπε να διερευνηθεί για τα αδικήματα της αντιποίησης ιδιότητας ιερωμένου και κρατικού λειτουργού.

Από την έρευνα στο σπίτι που διέμενε, διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος είχε προβεί σε κλοπές σε Ιερούς Ναούς της ευρύτερης περιοχής, από τους οποίους είχε αφαιρέσει εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  •  Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α)
  •  Εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο)
  •  Έξι (6) εκκλησιαστικές εικόνες
  •  Ένα εκκλησιαστικό βιβλίο
  •  Τέσσερα (4) μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ
  •  Ένα ζεύγος χειροπέδων,
  •  Μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού
  •  Μια θήκη πτυσσόμενου γκλοπ
  •  Μια επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλομπ και θήκη χειροπέδων
  •  Ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος)
  •  Ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ,
  •  Ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ
  •  Ένα αστυνομικό πηλίκιο και (2) αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛ-ΑΣ
  •  Δύο (2) αεροβόλα όπλα
  •  Έξι (6) πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια
  •  Ένα (1) ξίφος
  •  Τρία (3) μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Δείτε φωτογραφίες:

14:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

