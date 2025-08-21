Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο – Κιάτο λόγω τεχνικού προβλήματος – Με λεωφορεία στον προορισμό τους οι 26 επιβάτες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο – Κιάτο λόγω τεχνικού προβλήματος – Με λεωφορεία στον προορισμό τους οι 26 επιβάτες

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 303, σήμερα στις 10:43, λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.

«Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του» αναφέρεται σε ενημέρωση της Hellenic Train.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
13:13 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα να επιπλέει στη θάλασσα, μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον ...
12:42 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ναρκωτικά και οπλοκατοχή σε βάρος των 6 Τούρκων

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή...
12:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φυλή: 10 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση για παράνομες δραστηριότητες – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες Τετ...
12:37 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού – 1 άτομο στο νοσοκομείο 

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όταν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο