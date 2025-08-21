Χριστίνα Μπόμπα: Η απάντησή της για τις κρίσεις άγχους – «Αυτό που έκανα τότε…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo

Στις ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram θέλησε να απαντήσει η Χριστίνα Μπόμπα, μέσα από stories που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το βράδυ της Τετάρτης (20/8). Μεταξύ άλλων, η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στην κρίση άγχους που είχε περάσει πριν από κάποια χρόνια, καθώς και στο πώς την αντιμετώπισε.

Συγκεκριμένα, ακόλουθός της την ρώτησε: «Έχεις περάσει ποτέ κρίσεις άγχους; Αν ναι πώς το αντιμετώπισες;».

Η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε την ερώτηση αυτή και απάντησε: «Μια φορά πριν από κάποια χρόνια! Περίεργο μου φάνηκε τότε γιατί είμαι άνθρωπος που δεν πανικοβάλλεται εύκολα! Αλλά αυτό που έκανα τότε ήταν να το μοιραστώ, να πάρω ανάσες και να φτιάξω ένα πλάνο να λύσω αυτό που με πανικόβαλε!

Μια καλή λύση πάντως για το άγχος που με βοηθάει σε πιεστικές περιόδους, είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση σε πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων! Και το γράψιμο! Α και το πιο σημαντικό να αναλαμβάνεις δράση. Αν δεν λύνεις ή δεν αλλάζεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι! Και να το μοιράζεσαι με ανθρώπους που ακούν!».

Χριστίνα Μπομπά

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
13:03 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα – Αντώνη Ρέμο: «Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό»

Διακοπές στην Κεφαλονιά κάνουν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Αντώνης Ρέμος. Μάλιστα, πριν από λίγες ...
11:26 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η ανακούφιση μετά τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν – Νέες αποκαλύψεις για τη στάση του απέναντι τους

Η στιγμή που το ζεύγος πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2018 ...
11:09 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: Ευχήθηκε συγκινημένη στον Κρατερό Κατσούλη για τα γενέθλιά του – «Να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα…»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (21/8) ο Κρατερός Κατσούλης. Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστή...
09:49 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ανδρομάχη: Έκανε μάθημα φωνητικής στον γιο της – Το γλυκό βίντεο στο TikTok

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου του 2024 η ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη άλλαξε για πάντ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο