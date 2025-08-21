Χριστίνα Μπόμπα: Η απάντησή της για τις κρίσεις άγχους – «Αυτό που έκανα τότε…»

Στις ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram θέλησε να απαντήσει η Χριστίνα Μπόμπα, μέσα από stories που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το βράδυ της Τετάρτης (20/8). Μεταξύ άλλων, η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στην κρίση άγχους που είχε περάσει πριν από κάποια χρόνια, καθώς και στο πώς την αντιμετώπισε.

Συγκεκριμένα, ακόλουθός της την ρώτησε: «Έχεις περάσει ποτέ κρίσεις άγχους; Αν ναι πώς το αντιμετώπισες;».

Η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε την ερώτηση αυτή και απάντησε: «Μια φορά πριν από κάποια χρόνια! Περίεργο μου φάνηκε τότε γιατί είμαι άνθρωπος που δεν πανικοβάλλεται εύκολα! Αλλά αυτό που έκανα τότε ήταν να το μοιραστώ, να πάρω ανάσες και να φτιάξω ένα πλάνο να λύσω αυτό που με πανικόβαλε!

Μια καλή λύση πάντως για το άγχος που με βοηθάει σε πιεστικές περιόδους, είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση σε πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων! Και το γράψιμο! Α και το πιο σημαντικό να αναλαμβάνεις δράση. Αν δεν λύνεις ή δεν αλλάζεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι! Και να το μοιράζεσαι με ανθρώπους που ακούν!».