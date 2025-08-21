Εύκολη συνταγή μακαρονάδα alle vongole – Πώς να φτιάξετε τα καλύτερα σπαγγέτι κατευθείαν από τη Νάπολη

Τα πικάντικα σπαγγέτι με μύδια και ντομάτα, προέρχονται από τη συνταγή μιας περήφανης, Ναπολιτάνας γιαγιάς, της Luisa, μία από τις γιαγιάδες που παρουσιάζονται στο νέο βιβλίο μαγειρικής “Mediterranea” της Anastasia Miari. Τα σπαγγέτι alle vongole της Nonna Luisa, είναι απόδειξη ότι τα πιο απλά υλικά, όταν μαγειρεύονται με φροντίδα, μπορούν να προσφέρουν αξέχαστη γεύση – Marco Argüello.

Η συγγραφέας μαγειρικής, Anastasia Miari, έχει συγκεντρώσει συνταγές από γιαγιάδες σε όλη τη Μεσόγειο για το νέο της βιβλίο μαγειρικής “Mediterranea“.

Εδώ μοιράζεται τη συνταγή της Nonna Luisa για σπαγγέτι με μύδια. “Η γιαγιά Luisa είναι μια περήφανη Ναπολιτάνα. Ζει στην καρδιά της πόλης, στον παραλιακό δρόμο και μιλά με ενθουσιασμό για τις ντομάτες που έχει αγοράσει για το πιάτο σπαγγέτι alle vongole που μαγειρεύει μαζί μου σήμερα”.

“Είναι από το Βεζούβιο, δεν χρησιμοποιώ οποιαδήποτε ντομάτα,” λέει αυστηρά.

“Όταν την ρωτάω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω Pomodorini αντί για τις ντομάτες που προσθέτει στην μακαρονάδα της της. Όταν είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα μύδια στο πιάτο, συνειδητοποιώ ότι είναι ακόμα ζωντανά μέσα στα κελύφη τους,” λέει η Miari.

“Ένα από αυτά βγάζει το μικρό του στόμιο από το κέλυφος για μια στιγμή πριν μας παρατηρήσει και η γιαγιά Luisa αρχίζει να το κουνάει γύρω από το πιάτο, προσπαθώντας – και αποτυγχάνοντας – να το κάνει να βγει ξανά”.

Τόσο φρέσκα είναι τα συστατικά στη Νάπολη. Αγοράζεις τα μύδια το πρωί από την αγορά και το απόγευμα, είναι ακόμα ζωντανά και αναζητούν νοσταλγικά τη θάλασσα.

“Τα σπαγγέτι alle vongole είναι το αγαπημένο μου από όλα τα πιάτα ζυμαρικών. Είναι μεγάλη τιμή να μπορώ να φτιάξω αυτό το πιάτο χρησιμοποιώντας τη συνταγή της γιαγιάς Luisa, γιατί, παρά το ότι έχω δοκιμάσει πολλές εκδοχές κατά μήκος της ιταλικής ακτής, αυτή σίγουρα είναι η καλύτερη που έχω φάει ποτέ. Λατρεύω την νότα από πεπεροντσίνο, ένα μικρό μπαχαρικό που ταιριάζει με την παθιασμένη προσωπικότητα της γιαγιάς Luisa. Χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος για να το φτιάξεις και είναι εντυπωσιακό πιάτο για να το σερβίρεις στο δείπνο μόλις το μάθεις καλά”.

Η συνταγή για τα σπαγγέτι alle vongole

Υλικά για 4 μερίδες

• 400 γρ. ντομάτες cherry

• 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας αλάτι θαλασσινό, και επιπλέον για γεύση

• 350 γρ. σπαγγέτι

• 60 ml ελαιόλαδο

• 4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες στη μέση και καθαρισμένες

Εκτέλεση