Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025: Ζυγοί, δεν είναι απαραίτητο να λέτε όσα σκέφτεστε

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (22/08/2025)

Κριός

Κριέ, δεν μπορείς να είσαι δημιουργικός εάν δεν έχεις ένα πλαίσιο, που να μετατρέπει τη φλόγα σου σε κάτι ακλόνητο. Στις 22 Αυγούστου, η μέρα σου θα έχει μία ρουτίνα που σε βοηθάει να αναπτυχθείς και να σταθεροποιηθείς.

Το σύμπαν και τα μηνύματα του δεν θα σας σώσουν αν οι μέρες σας είναι χαοτικές. Η έμπνευση έρχεται όταν είστε πραγματικά παρόντες στην στιγμή.

Ταύρος

Ταύρε, τα όνειρα σου θέλουν στρατηγική. Αν θεωρείς ότι απλά η τύχη θα σε ευνοεί χωρίς να προσπαθήσεις τότε ξανασκέψου το. Βεβαιώσου ότι ο προορισμός στον οποίο κατευθύνεσαι δεν είναι μια οφθαλμαπάτη.

Οι ευσεβείς πόθοι στις 22 Αυγούστου δεν θα σας βλάψουν αλλά δεν μπορείτε να ζείτε μόνο με αυτούς. Τα όνειρα σας χρειάζονται δομή και στόχους. Κάντε τα πραγματικότητα σήμερα.

Δίδυμος

Δίδυμοι, χρειάζεστε χρόνο για να προχωρήσετε σε αλλαγές στο σπίτι που θα σας κάνουν να νιώθετε άνετα. Σταματήστε να κοιτάζετε τον τοίχο που θέλει βάψιμο και κάντε μία λίστα με όσα θέλετε να αλλάξετε.

Την Παρασκευή, κάντε πράγματα που έχουν περισσότερο νόημα για τα όνειρά σας, όπως η δημιουργία ενός χώρου διαλογισμού ή η μεταμόρφωση του σπιτιού σας. Αν ο χώρος σας είναι μια προέκταση του εαυτού σας, τι θα σας έλεγε δυνατά;

Καρκίνος

Καρκίνε, ίσως να θέλεις να είσαι πιο άμεσος με τον εαυτό σου και τους γύρω σου αυτή την εποχή. Βάζεις τέρμα λοιπόν στα υπονοούμενα ή συναισθηματικές υποσημειώσεις.

Δεν έχετε χρόνο να μεταφράζετε συνεχώς τις ανάγκες σας μόνο και μόνο για να νιώθουν οι άλλοι άνετα. Ξεκινώντας στις 22 Αυγούστου, αυτή η εποχή έχει να κάνει με την ακρίβεια και την αλήθεια ακόμη και αν κάποιες φορές δυσαρεστείτε τους άλλους.

Λέων

Λέων, αυτή είναι η εποχή ενός οικονομικού ξεκαθαρίσματος. Εξετάστε τις συνήθειες που έχετε σε σχέση με τα χρήματα και τις δημιουργικές σας αναζητήσεις.

Μήπως κάποιες δαπάνες κρύβουν μια βαθύτερη ανάγκη για αναγνώριση ή άνεση; Στις 22 Αυγούστου, σταματήστε να ωραιοποιείτε το χάος και αρχίστε να ασχολείστε με το πώς τα πράγματα θα γίνουν και οικονομικά βιώσιμα.

Παρθένος

Παρθένε, είναι η εποχή των γενεθλίων σου και γι’ αυτό χρειάζεται να δώσεις στον εαυτό σου κάτι εξαιρετικό. Το έχεις κερδίσει. Έχετε υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό σας αλλά η τελειομανία μπορεί να περάσει για μια φορά σε δεύτερη μοίρα.

Στις 22 Αυγούστου, γιορτάστε τη ζωή σας. Όχι μόνο αυτά που έχετε πετύχει, αλλά και όσα γίνεστε σιγά σιγά. Ο δρόμος προς το μεγαλείο δεν χρειάζεται πάντα να είναι στρωμένος με θυσίες.

Ζυγός

Ζυγέ, δεν είναι απαραίτητο να λες όλα όσα σκέφτεσαι. Αντισταθείτε στην παρόρμηση να αφηγείστε κάθε κοινωνική ανατροπή με λεπτομέρειες.

Κρατήστε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας σε πρώτη φάση. Στην συνέχεια παρατηρήστε το βάρος που έχουν τα λόγια σας. Όταν είσαι επιλεκτικός με όσα μοιράζεσαι με τους άλλους δεν σημαίνει ότι παίζεις εκ του ασφαλούς. Ξεκινώντας από τις 22 Αυγούστου, παίζεις με δεξιοτεχνία.

Σκορπιός

Σκορπιέ, οι φιλίες σας εξελίσσονται και μαζί με αυτή την εξέλιξη έρχεται και η πρόκληση να προχωρήσετε πέρα από τις περιστασιακές κουβέντες. Βυθιστείτε σε μια συνεργασία που χτίζει κάτι πραγματικό και διαρκές.

Ο κύκλος σας μπορεί να σας ζητήσει να ενώσετε τις δυνάμεις σας. Στις 22 Αυγούστου, μπορείτε να συνδυάσετε την έντονη αφοσίωσή σας με το κοινό όραμα και την τόλμη.

Τοξότης

Τοξότη, ποιο είναι το σχέδιό σου για το μέλλον; Μην περιμένετε να φτιάξει η ζωή το σενάριο για εσάς. Γράψτε το οι ίδιοι και σταματήστε να κρατάτε μικρό καλάθι.

Με λίγη ακρίβεια και λίγη παιχνιδιάρικη διάθεση στις 22 Αυγούστου, μια πολυαναμενόμενη προαγωγή ή ευκαιρία μπορεί να γίνει δική σας. Απλά μην κάθεστε στην άκρη και περιμένετε.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, χρειάζεσαι ένα γερό ξεκαθάρισμα στα θέματα καρδιάς. Δεν μπορείτε να περιμένετε να νιώσετε περισσότερα αν ψάχνετε ακόμη ανάμεσα σε θέματα του παρελθόντος και παλιές αφηγήσεις.

Στις 22 Αυγούστου, αναρωτηθείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε χώρο για τα πιο ακατάστατα, πιο ευαίσθητα κομμάτια του εαυτού σας. Μπορεί να νιώσετε κάπως άβολα στην προσπάθεια σας να βάλετε τάξη στον συναισθηματικό κόσμο σας. Αξίζει όμως τον κόπο και να θυμάστε ότι έχετε καθυστερήσει πάρα πολύ.

Υδροχόος

Υδροχόε, αν δεν μπορούν να σε νιώσουν όταν είσαι σε δύσκολη φάση τότε σίγουρα δεν τους αξίζεις όταν λάμπεις. Σοβαρά όμως, ποιος σου κρατάει το χέρι όταν περνάς μίας περίεργη φάση;

Στις 22 Αυγούστου, υπάρχει σοφία στο να γνωρίζεις την ομάδα των ανθρώπων που είναι στο πλευρό σου νύχτα και μέρα και υπό κάθε συνθήκη. Να θυμάσαι ότι η ευαλωτότητα είναι το εισιτήριο για την αυθεντική σύνδεση με τους άλλους.

Ιχθύες

Ιχθύες, οι σχέσεις σου δείχνουν τι σε κάνει να λάμπεις και τι σβήνει την φλόγα μέσα σου. Είστε αντιμέτωποι με την ηθική των σχέσεων σας. Τι αξίζει την αφοσίωσή σας και τι κλέβει την ενέργειά σας με το πρόσχημα της αγάπης ή της αφοσίωσης;

Δώστε μεγάλη προσοχή στα μοτίβα των σχέσεων στις 22 Αυγούστου. Αυτά θα σας αποκαλύψουν σε ποιους τομείς ανθίζουν οι σχέσεις σας και σε ποιους συμβιβάζεστε.