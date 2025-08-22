Το Σάββατο στις 12:00 στην Ημαθία το «τελευταίο αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Το τελευταίο “αντίο” θα του απευθύνουν η οικογένεια του, φίλοι και συνεργάτες του, παρουσία μελών της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικών φορέων.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνίδια χθες από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακώς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του και της κοινωνικής του ζωής.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

