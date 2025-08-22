Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική

Νέες πληροφορίες για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέγραψε και τυπικά το εξιτήριό του από την ψυχιατρική κλινική το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ενώ είχε βγει από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου με άδεια.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, την ακούσια νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική ζήτησε η μητέρα του, η οποία μετέβη σε αστυνομικό τμήμα με μία εκ των αδελφών του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Οι επόμενες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη

Το πρωί της Παρασκευής ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στην εκπομπή “Καλοκαίρι παρέα” και αναφέρθηκε τόσο στην κατάσταση του τραγουδιστή, όσο και στις επόμενες κινήσεις του.

«Το μήνυμα που είδαμε στο βίντεο, προϋπήρχε στον τοίχο, δεν το έγραψε ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν ήταν απομονωμένος, ερχόταν σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό. Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι ο Γιώργος δεν χρήζει νοσηλείας. Συμφώνησε ο ίδιος, για να μην υπάρχει καμία σκιά σε ότι αφορά την ψυχική του υγεία, να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκαν χθες. Και χθες πλέον, με τη βούλα, κι επίσημα, πήρε το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή τη περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του είναι εξαιρετική. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε. Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν», πρόσθεσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή τονίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

«Ετοιμάζει μια μεγάλη συναυλία τον Σεπτέμβριο. Θα το δούμε αυτό, δεν έχουμε αποφασίσει που θα γίνει» κατέληξε.